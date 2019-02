Inter | Icardi messaggio misterioso | ' Sorprendili con le tue azioni'

Inter - bufera Icardi : la Juventus si fa avanti con una telefonata : In casa Inter si respira aria di tempesta dopo il passaggio della fascia di capitano da Icardi al portiere Handanovic e il rifiuto da parte del calciatore argentino di partire per Vienna in vista della gara di Europa League contro il Rapid. Oggi l'ormai ex capitano dell'Inter si è presentato ad Appiano Gentile per un incontro con l'allenatore Spalletti e con Ausilio, dirigente sportivo e responsabile dell'area tecnica della squadra lombarda. ...

Inter - dalla Bundesliga il dopo Icardi? : L' Inter pensa al dopo Icardi . Come scrive il Corriere dello Sport , oltre a Lukaku e Dzeko , nel mirino dei nerazzurri ci sono Timo Werner dell' RB Salisburgo e Duvan Zapata dell' Atalanta .

Inter - Marotta sogna Cavani : potrebbe essere lui il dopo Icardi : Il rapporto tra l'Inter e Mauro Icardi sembra essere ai minimi storici e la cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato sembra la soluzione migliore per porre fine ad ogni polemica, legata anche alle dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara. Con la sua partenza, tra l'altro, i nerazzurri sistemerebbero definitivamente il bilancio in ottica fair play finanziario, uscendo poi a luglio dal settlement agreement siglato ...

Inter - Icardi pubblica foto con Wanda per San Valentino Foto : Mauro Icardi, non convocato per la gara dell'Inter di Europa League e senza più la fascia di capitano festeggia San Valentino con la moglie e agente Wanda Nara, postando una Foto su...