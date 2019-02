Inter-Icardi | è il giorno della resa dei conti

Inter - Icardi - ad Appiano è il giorno del faccia a faccia con Marotta e Spalletti : atteso per oggi - probabilmente al termine dell'allenamento iniziato stamani alle 11 - l'incontro, ad Appiano Gentile, tra l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, l'allenatore Luciano Spalletti e l'...

Icardi - ora le scuse all'Inter. E Wanda toglie le foto : INVIATO A VIENNA - È il giorno del faccia a faccia con la squadra. E Mauro Icardi dovrà chiedere scusa per quanto accaduto negli ultimi giorni. Lo attende la società, lo aspettano i compagni, con ...

'Con il cuore non fai errori' - post di Wanda Nara per Icardi dopo quanto accaduto con l'Inter : FUNWEEK.IT - Sono giorni difficili per Mauro Icardi all'Inter dopo che gli è stata revocata la fascia da capitano e non è stato convocato contro il Rapid Vienna per il match di...

Inter - Mauro Icardi ha scelto : sta con Wanda Nara - il suo messaggio furibondo : Questo articolo è lunghissimo e quindi sarà un' impresa farvi arrivare fino in fondo. Per fortuna ci sono cose da dire, del resto qui si tratta il caso del momento, ovvero quello relativo a Icardi e a tutto il companatico. Dopo il rifiuto di partecipare alla trasferta viennese, ieri l' ex capitano d

Inter - la lista per il dopo Icardi : ci sono Dzeko e Lukaku : Il Corriere delle Sport spiega che se la frattura tra l' Inter e Mauro Icardi non sarà ricomposta, fino a fine stagione saranno Lautaro Martinez e Keita ad alternarsi nel ruolo di prima punta, per la prossima stagione ...

Inter - se parte Icardi sono cinque i possibili sostituti : tra questi ci sarebbe Edin Dzeko : Il caso Icardi continua a far parlare in casa Inter. La società ha deciso di togliere la fascia di capitano al centravanti argentino, affidandola al portierone sloveno Samir Handanovic con un comunicato ufficiale diramato nella mattinata di mercoledì. Una scelta presa dal club in seguito al summit andato in scena alla Pinetina martedì tra l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Luciano Spalletti, che sarebbe la diretta ...

Icardi - frecciata all’Inter : “è meglio tenere la bocca chiusa…” : “È meglio tenere la bocca chiusa e apparire stupidi che aprirla e fugare ogni dubbio”. E’ questa la frecciata mandata dall’attaccante Mauro Icardi al termine della partita dell’Inter in Europa League, i nerazzurri hanno vinto 0-1 in trasferta contro il Rapid Vienna ed ipotecato la qualificazione. L’argentino non ha seguito la squadra, una decisione arrivata dal calciatore stesso dopo la mossa dei ...

Icardi provoca : l'Inter gioca e lui posta una foto con Wanda : ROMA - l'Inter affronta il Rapid Vienna ma al cuore non si comanda. Mauro Icardi testimonia l'amore per la moglie e procuratore Wanda Nara con gli auguri di San Valentino via Instagram. La foto li ...

Inter - Spalletti : «Che bravo Lautaro. Icardi? Lo saluterò come sempre» : VIENNA - " C'è molto del suo su questa vittoria, bisogna dirgli bravo anche perché aveva una responsabilità importante dopo quello che è successo. E' un calciatore importante, ha fatto salire spesso ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 1-3 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

Inter - Icardi sui social : "Meglio stare zitti e apparire idioti che..." : Visualizza questo post su Instagram It's better to keep your mouth shut and appear stupid than open it and remove all doubt. "Mark Twain" ?? #MI9 Un post condiviso da Mauro Icardi - MI9 , @mauroIcardi,...

Inter - la frecciatina social di Icardi : l’ex capitano cita Mark Twain e fa pesare il suo… silenzio [FOTO] : Mauro Icardi ‘parla’ per la prima volta dopo aver perso la fascia di capitano dell’Inter: l’argentino fa pesare il suo silenzio e cita una celebre massima di Mark Twain Con un tweet tanto semplice quanto inatteso, pubblicato nella mattinata di ieri, l’Inter ha annunciato che Mauro Icardi non sarà più il capitano della squadra. La fascia, da ieri, è di proprietà di Samir Handanovic. Linea dura della società ...

Inter senza Icardi - ci pensa Lautaro Martinez; Lazio ko - : L' Inter priva di Mauro Icardi va a vincere sul campo del Rapid Vienna grazie a Lautaro Martinez , la Lazio cade in casa contro il temuto Siviglia e vede complicarsi la corsa agli ottavi di Europa ...