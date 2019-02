Il tumore non è invincibile | in Italia oltre 40 mila bambini l’hanno sconfitto

Raccolta fondi per curare il tumore di Patrick negli Usa : 'Aiutateci - non si può abbandonare un sogno di vita a 40 anni' : Patrick Majda ha 40 anni, è polacco ma vive a Bologna da quando era un bimbo. Nella vita fa l'operaio meccanico, è appassionato di sport e da due anni a questa parte ha trovato l'amore, Luciana Grieco.

Un forte mal di testa poi la diagnosi - “tumore al cervello” : la battaglia di Seby 15enne siciliano e il suo appello - “non abbandonatemi” : Sebastiano Quattrocchi è un adolescente di Catania, ma quella che sta affrontando è una sfida davvero grande per la sua piccola età: è affetto da un particolare tumore al cervello, che non è ancora riuscito a debellare nonostante i 4 interventi subiti. L’incubo è iniziato prima di festeggiare il suo quindicesimo compleanno con un semplice mal di testa, è lo stesso Seby a raccontare la sua storia, nella pagina adibita alla sua raccolta ...

Mamma Caterina non curò il tumore per far nascere suo figlio. Morta a 37 anni. Era un medico : FIRENZE - È Morta a Firenze la madre che, quando scoprì di avere un tumore mentre era incinta del secondo figlio, preferì portare a termine la gravidanza anziché abortire e tentare subito le cure ...

Lorenzo Farinelli non ce l'ha fatta : addio al medico che lottava contro un tumore : Lorenzo Farinelli, il medico 34enne affetto da un linfoma non-Hodgkin, è deceduto in serata ad Ancona. Ai primi di febbraio aveva pubblicato un messaggio sui social per raccogliere la cifra necessaria che gli avrebbe permesso di sottoporsi ad una terapia sperimentale negli Stati Uniti e, in poco tempo, il suo appello era diventato virale. Si era scatenato, infatti, un moto spontaneo di solidarietà per lui, che gli aveva permesso dapprima di ...

Francesco Chiofalo dopo il tumore : i chili persi e le cose che non può più fare : Come sta oggi Francesco Chiofalo e le conseguenze post tumore al cervello Francesco Chiofalo ha raccontato le conseguenze del tumore al cervello a Verissimo. dopo l’operazione durata 14 ore, il Lenticchio di Temptation Island è dimagrito 20 chili. Non solo: al momento ha perso la sensibilità di alcuni arti. Tanto che per ora non può […] L'articolo Francesco Chiofalo dopo il tumore: i chili persi e le cose che non può più fare ...

Francesco Chiofalo tra tumore e voglia di diventare padre : ‘Dopo Selvaggia non mi sono più innamorato’ : Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’, ospite sabato 9 febbraio a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del tumore e dell’operazione per asportarlo a cui si è sottoposto a dicembre. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Francesco racconta: “Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue ...

Taranto - fiaccolata per i bambini colpiti dal tumore : il manifesto con i volti di chi non c'è più : L'associazione 'Genitori Tarantini ha annunciato la manifestazione in programma per il 25 febbraio, giorno del trigesimo della morte di Giorgio, il quindicenne, stroncato da un sarcoma

Non riesce a mangiare ma per i medici è stress : papà 35enne muore per un tumore all’esofago : Ryan Greenan, 35 anni di Edimburgo, è morto a causa di un cancro all'esofago all'ultimo stadio, che si era diffuso anche ai polmoni e al fegato. Quattro mesi prima un medico gli aveva detto che la sua difficoltà nel deglutire cibo e acqua era dovuta ad ansia e stress: "Se avessero capito prima di cosa si trattava, sarebbe ancora vivo". Lascia due figlie di 8 e 11 anni.Continua a leggere

Scopre di avere un tumore al seno ‘grazie’ alla figlioletta : “Non voleva più il mio latte” : "Sapevo che c'era qualcosa che non andava quando la mia Matilda si è rifiutata di nutrirsi: è come se l'avesse fiutato" ricorda ogni Claire, 40enne inglese. Grazie alla figlia ha potuto così scoprire in tempo quella massa tumorale e liberarsene con la chemioterapia.Continua a leggere

Dottoressa fa sesso in ospedale col paziente malato di tumore : “Altrimenti non ti curo” : La 37enne Theepa Sundaralingam non potrà più esercitare la professione di medico. La donna lavorava come oncologa all'ospedale di Toronto. La "sua vittima" ha ammesso di essere "fisicamente emaciato ed emotivamente esposto e ciò che ha aggravato questo bilancio è stato il rifiuto della Dottoressa a continuare a fornire assistenza medica".Continua a leggere