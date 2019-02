Il Segreto | spoiler iberici | Fe lascia il borgo senza Mauricio | Prudencio aiuta Saul

Spoiler Il Segreto : la figlia di Emilia e Alfonso non vuole più rivedere il marito Gonzalo : Le trame della telenovela spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, sono sempre più emozionanti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, ci dicono che scoppierà una storica coppia che in passato è stata costretta a fuggire da Puente Viejo. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleòn) e Gonzalo Castro (Jordi Coll), che oltre ad aver affrontato la ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Roberto si oppone alla Montenegro : Nelle trame delle puntate della soap Il Segreto andate in onda in Spagna nel corso di questa settimana (cap. 2012 - 2016) e che in Italia vedremo tra circa un anno, non mancano i colpi di scena e gli eventi intriganti. Fe, dopo essere riuscita a fingere la sua morte grazie alla complicità di Alvaro, è stata portata via e nascosta a Villa Montenegro. Qui Raimundo le ha fatto capire che è ormai tempo per lei di lasciare Puente Viejo e di cercare ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa dimentica Isaac tra le braccia del dottor Alvaro : Sono in arrivo dei cambiamenti, nelle anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ambientate a Puente Viejo ci svelano che tra un anno, a causa della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, Elsa Laguna darà finalmente una svolta alla sua vita dopo aver sofferto per Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus dimenticherà il marito di Antolina tra le braccia di un nuovo personaggio chiamato Alvaro Fernandez, e interpretato ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo accetta di abbandonare la moglie su richiesta di Fernando : Le trame della soap opera iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra, non smette di stupire. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in primavera, si riaffaccerà nelle vicende ambientate a Puente Viejo la coppia formata da Gonzalo Castro e Maria Castaneda. Purtroppo Fernando Mesia non appena verrà a conoscenza dell'apparente crisi matrimoniale tra l’ex sacerdote e la figlia di Emilia e ...

Il Segreto - spoiler prossimasettimana : il ritorno di Saul - Raimundo trova Donna Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni dal 17 al 22 febbraio, svelano che Julieta sarà sorpresa di rivedere Saul vivo e vegeto nel bosco, mentre Raimundo ritroverà finalmente la moglie dopo tanti mesi di latitanza da Puente Viejo. Il Segreto: Saul sorprende Julieta nel bosco Dagli spoiler de Il Segreto si evince ...

Spoiler Il Segreto prossima settimana : Fulgencio e Fernando si vendicano - Saul è vivo : Il popolare sceneggiato iberico “Il Segreto”, ambientato a Puente Viejo e scritto dall’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare i telespettatori con numerosi colpi di scena. Negli episodi italiani della prossima settimana, il terribile Fulgencio Montenegro e Fernando Mesia si alleeranno, per vendicarsi di ciò che è accaduto in passato per colpa della 'dark lady' Francisca. Saul Ortega invece spiazzerà la sua amata Julieta Uriarte, perché ...

Il Segreto - spoiler iberici : Maria rivela a Roberto di amare ancora Gonzalo : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che narra le vicende di un piccolo borgo spagnolo. Gli spoiler delle puntate iberiche, in onda a febbraio in Spagna, svelano che Maria riceverà una lettera da Gonzalo, mentre Roberto ingannerà Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni iberiche: Maria ama ancora Gonzalo Mauricio rivelerà a Raimundo che il dottore Alvaro ha aiutato Fè a falsificare un ...

Il Segreto spoiler : Fernando aiuta Raimundo ad allontanare Julieta e Saul : Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. L'uomo, infatti, deciderà di aiutare Raimundo a scacciare Julieta e Saul dalla Villa. Il Segreto, anticipazioni: Raimundo contro Julieta e Saul Julieta e Saul torneranno a far parlare di loro ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Fè non vuole lasciare Puente Viejo senza Mauricio : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, ambientato a Puente Viejo e sempre ricco di colpi di scena esclusivi. Le anticipazioni degli episodi spagnoli in onda la prossima settimana, svelano che Fè dopo essere riuscita ad inscenare la sua morte per sfuggire dalle grinfie di un suo ricattatore, sarà costretta a fare un grande passo. In particolare l’ex domestica di Francisca Montenegro dovrà sparire dal paese, ma ...

Spoiler - Il Segreto : Saul ferma Julieta prima che uccida Prudencio : Sorprendente colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda in queste settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che Saul Ortega tornerà a Puente Viejo per riprendersi Julieta e vendicarsi di Prudencio. Come saprete l'uomo era stato colpito da un colpo di pistola sparato da suo fratello Prudencio durante il tentativo di evasione dal carcere, in cui era stato rinchiuso per aver ucciso Don Ignacio. Il Segreto: il ...

Spoiler iberici Il Segreto : Isaac chiede ad Elsa di lasciare Puente Viejo per sempre : Nuovi problemi in vista per un nuovo personaggio femminile della famosa telenovela “Il Segreto”. La donna in questione è Elsa Laguna (Alejandra Meco), dato che negli episodi che il pubblico italiano avrà modo di vedere i prossimi mesi sarà costretta a fare i conti con l’ira della diabolica Antolina (Maria Lima). Quest’ultima dopo aver messo fine all’esistenza di Amancio, ed essere riuscita a sposare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), farà di ...

Spoiler Il Segreto : Maria rivela che Gonzalo l'aveva lasciata per un'altra misteriosa donna : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Maria rivelerà a Fernando che Gonzalo aveva lasciato il tetto coniugale per un'altra donna. Il Segreto: Maria schiaffeggia Gonzalo Maria Castaneda tornerà a far parlare di sé durante le prossime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5. Tutto avrà inizio quando ...

Spoiler iberici - Il Segreto : Fè potrebbe essere ancora viva grazie a Mauricio : Fè diventerà la protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto, la soap opera spagnola in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. La simpatica rossa, infatti, è al centro di un mistero dopo essere stata data per morta da Mauricio. Il Segreto, trame: Fè ricattata da Faustino Dagli Spoiler spagnoli de Il Segreto si evince che a Puente Viejo giungerà il pericoloso Faustino, il quale cercherà con ogni mezzo di incontrare la proprietaria della ...