Il Segreto | Elsa sviene dopo una traumatica telefonata | anticipazioni trame dal 17 al 22

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa dimentica Isaac tra le braccia del dottor Alvaro : Sono in arrivo dei cambiamenti, nelle anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ambientate a Puente Viejo ci svelano che tra un anno, a causa della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, Elsa Laguna darà finalmente una svolta alla sua vita dopo aver sofferto per Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus dimenticherà il marito di Antolina tra le braccia di un nuovo personaggio chiamato Alvaro Fernandez, e interpretato ...

Il Segreto - trame : Isaac confessa ad Elsa di amarla : Elsa e Isaac saranno indubbiamente i protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il carpentiere, infatti, penserà di continuo ad Elsa nonostante sia convolato a nozze con Antolina, visto che è in attesa di un bambino da lui. Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la furba biondina ucciderà Amancio, il quale nel frattempo era entrato in ...

Anticipazioni Il Segreto : Isaac ed Elsa passano la notte insieme : Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena nella soap opera iberica “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) pur avendo sposato Antolina (Maria Lima) continuerà a provare dei forti sentimenti per Elsa Laguna (Alejandra Meco). Il carpentiere darà dimostrazione del suo forte amore nei confronti della sorella del defunto Jesus quando si abbatterà un forte temporale a Puente Viejo. ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa volta pagina con Alvaro - Isaac furioso : Il Segreto Anticipazioni: a Puente Viejo arriva il dottor Alvaro, la vicinanza con Elsa Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del dottor Alvaro Fernandez a Puente Viejo. Il medico veste all’interno della soap un ruolo molto importante, in quanto si avvicina a Elsa, facendo ingelosire Isaac. Come vi abbiamo già anticipato, il Guerrero decide […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Elsa volta pagina con Alvaro, ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA e ISAAC passano la notte “insieme” : La storia d’amore tra ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) intratterrà i telespettatori de Il Segreto per parecchi mesi: come abbiamo potuto segnalare in precedenza ai nostri lettori, il carpentiere sposerà la perfida Antolina (Maria Lima) ma non potrà fare a meno di pensare in continuazione alla sua ex. Partendo da questi presupposto, si svilupperà una complicata storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa diventa maestra - Marcela ha dei dubbi su Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, quelle che andranno in onda questa primavera, svelano che Elsa sarà costretta a trovare un'occupazione dopo essere diventata povera, mentre Marcela capirà che Antolina sta mentendo sulla sua gravidanza. Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde Elsa diventerà la ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA nuova maestra di Puente Viejo? : Nelle future puntate italiane de Il Segreto ci sarà una novità “professionale” piuttosto importante per ELSA Laguna (Alejandra Meco): se ci avete letto in precedenza, sapete già che la ragazza perderà ogni suo bene e, proprio per questo, sarà costretta a cercare un lavoro con il quale sostentarsi. Il Segreto spoiler: ELSA non ha più un soldo Eh sì: dopo la morte del padre Amancio (Jaime Pujol), soffocato con un cuscino da Antolina ...

Anticipazione Il Segreto : Elsa interrompe le nozze di Isaac e Antolina : Il Segreto anticipazioni: Isaac decide di sposare Antolina ed Elsa interrompe le nozze Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, Isaac decide di prendersi le sue responsabilità e di sposare la donna che presto metterà al mondo suo figlio, Antolina. Pertanto decide di farle la sua proposta di matrimonio, sotto consiglio di Don Anselmo. […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Elsa interrompe le nozze di Isaac e Antolina proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 febbraio : Elsa decide di restare a Puente Viejo : Le Anticipazioni de Il Segreto del periodo compreso tra il 10 e il 15 febbraio si concentrano ancora sul triangolo sentimentale formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Quest'ultima, infatti, dopo la scoperta della gravidanza di Antolina sarà molto scossa e mediterà di lasciare Puente Viejo. Dopo brevi riflessioni, però, giungerà ad una conclusione diversa. Le novità saranno all'ordine del giorno anche per Julieta, sempre più decisa a trovare ...

Spoiler iberici Il Segreto : Isaac chiede ad Elsa di lasciare Puente Viejo per sempre : Nuovi problemi in vista per un nuovo personaggio femminile della famosa telenovela “Il Segreto”. La donna in questione è Elsa Laguna (Alejandra Meco), dato che negli episodi che il pubblico italiano avrà modo di vedere i prossimi mesi sarà costretta a fare i conti con l’ira della diabolica Antolina (Maria Lima). Quest’ultima dopo aver messo fine all’esistenza di Amancio, ed essere riuscita a sposare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), farà di ...

Il Segreto anticipazioni : ISAAC chiede a ELSA di lasciare Puente Viejo : La povera ELSA Laguna (Alejandra Meco) dovrà affrontare una serie di spiacevoli “imprevisti” nei prossimi episodi italiani della telenovela Il Segreto: come abbiamo potuto spiegare in precedenza ai nostri lettori, la donna capirà che Antolina (Maria Lima), apparentemente incinta di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), ha avuto una relazione con il fratello defunto Jesus (Pablo Alvarez) e farà di tutto per smascherarla. Le cose, però, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina uccide il padre di Elsa : Amacio si troverà in balia della pericolosa Antolina. Purtroppo il poverino non riuscirà a sottrarsi alle grinfie della diabolica ex ancella di sua figlia Elsa.

Il Segreto Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Elsa in fuga da Puente Viejo : Sconvolta e disperata per aver scoperto che Antolina aspetta un figlio da Isaac, la Laguna decide di abbandonare il paese.

Il Segreto Anticipazioni 5 febbraio 2019 : Elsa fugge da Puente Viejo : Sconvolta e disperata per aver scoperto che Antolina aspetta un figlio da Isaac, la Laguna decide di abbandonare il paese.