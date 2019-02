Il San Valentino dei vip | sorprese per Giulia Salemi e Federica Panicucci

Anna Tatangelo : "Per San Valentino una rosa rossa da Gigi D'Alessio" : 'Le nostre anime di notte' è il brano che Anna Tatangelo ha portato in gara al Festival di Sanremo 2019, dove è tornata per l'ottava volta. La canzone è contenuta nel nuovo album della cantante 'La ...

Da San Valentino a Sanremo - per favore dite a Salvini "voi cosa ne pensate" : Dall’abolizione di San Valentino al festival di Sanremo, ogni giorno di questa settimana Matteo Salvini ha affrontato sui social temi non strettamente politici. Non ho proseguito oltre la mia retrospettiva, altrimenti chissà quale cimitero di passate frivolezze occasionali avrei trovato, prontamente

Altro che single - il 15 febbraio in realtà era dedicato alle orge ed è da qui che nacque la festa di San Valentino : ecco tutta la storia : Era il 496 d.C. quando papa Gelasio I, cercando di mettere un punto definitivo al rito pagano dedicato al dio della fertilità, Luperco, festeggiato il 15 febbraio, istituì la festa degli innamorati scegliendo come data il 14 febbraio, un giorno prima dei cosiddetti lupercalia. In queste occasioni pagane, come riferisce Plutarco, “venivano iniziati due nuovi luperci (uno per i Luperci Fabiani e uno per i Luperci Quinziali) nella grotta del ...

Anna Tatangelo a Verissimo : "Gigi D'Alessio? Rosa rossa sul letto per San Valentino" : Anna Tatangelo, ospite domani a Verissimo, parla per la prima volta della crisi vissuta con il suo compagno Gigi D’Alessio: “E’stato costruttivo stare da sola, sicuramente non semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti”.prosegui la letturaAnna Tatangelo a Verissimo: "Gigi D'Alessio? Rosa rossa sul letto per San Valentino" pubblicato su Gossipblog.it 15 febbraio 2019 16:26.

Il San Valentino speciale di Nicolò Zaniolo - : È il giocatore del momento e in quanto tale non può sottrarsi ai rumors di gossip, cui peraltro si sta abituando grazie alle 'performances' della giovane madre, già star dei social grazie a foto che ...

Katy Perry e Orlando Bloom si sposano - l’anello di fidanzamento è arrivato a San Valentino (foto) : È ufficiale il fidanzamento di Katy Perry e Orlando Bloom: la coppia, che ha una relazione altalenante ormai da tre anni, ha annunciato con una foto di essere prossima alle nozze. La notizia è stata rivelata prima dalla madre della popstar californiana, Mary Hudson, e successivamente confermata dallo scatto di coppia apparso sui social network di Katy Perry. La proposta per la poostar è arrivata nel giorno di San Valentino, lo stesso che ...

Katy Perry e Orlando Bloom presto sposi : proposta e anello a San Valentino : stato un San Valentino speciale, anzi unico, per Katy Perry e Orlando Bloom : i due, infatti, si sono ufficialmente fidanzati e, presto, convoleranno a nozze . Già, nella serata del 14 febbraio, festa ...

Dolce San Valentino per il Potenza - i tifosi festeggiano il pari con la Reggina lanciando… Baci Perugina : Al termine del match tra Reggina e Potenza, i tifosi della formazione lucana hanno lanciato Baci Perugina in campo verso i propri giocatori Un amore viscerale, limpido e puro. Quello per la propria squadra del cuore, dimostrato dai tifosi del Potenza ai propri giocatori al termine del match con la Reggina. Lo 0-0 del Granillo è stato accolto con entusiasmo dai supporters lucani, accorsi in massa sulle rive dello Stretto per sostenere gli ...

Anna Tatangelo a Verissimo svela il regalo di Gigi D’Alessio per San Valentino : Anna Tatangelo a Verissimo parla della crisi superata con Gigi D’Alessio Dopo il Festival di Sanremo 2019, Anna Tatangelo è stata ospite di Verissimo, nella puntata in onda sabato 16 febbraio. Impossibile non parlare della crisi della cantante con Gigi D’Alessio. Crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno ma superata brillantemente, tanto che oggi […] L'articolo Anna Tatangelo a Verissimo svela il regalo di Gigi ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : “Il San Valentino più bello della mia vita” : La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte va a gonfie vele, il San Valentino passato insieme verrà ricordato come il più bello per la fashion blogger Il San Valentino di Francesco e Giulia è stato speciale. Indimenticabile. La fashion blogger non si sarebbe mai aspettata che il suo fidanzato potesse realizzare solo per lei una bellissima sorpresa. Tornata a … L'articolo Giulia Salemi e Francesco Monte: “Il San Valentino ...

Torre del Greco - tenta di accoltellare la moglie a San Valentino : lei lo disarma : Gli agenti del Commissariato Torre del Greco hanno arrestato S.F., 51 anni, per tentato omicidio. Ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto una pattuglia della polizia Locale è stata avvicinata da alcuni ...

Manuel Bortuzzo - la fidanzata gli fa una sorpresa per San Valentino : la foto social : San Valentino in ospedale per Manuel Bortuzzo, il ragazzo raggiunto da un colpo di pistola fra il 2 e il 3 febbraio scorsi all’incrocio fra piazza Eschilo e via Menandro, all’Axa Casalpalocco, Roma. La giovane promessa del nuoto italiano, sparato qualche settimana fa a Roma per errore e adesso pronto per un lungo periodo di riabilitazione a causa della perdita dell’utilizzo delle gambe, ha ricevuto una speciale sorpresa in ospedale. La fidanzata ...

Katy Perry e Orlando Bloom si spoSano : la proposta il giorno di San Valentino : Katy Perry e Orlando Bloom si sposano: la proposta di matrimonio nel giorno di San Valentino Katy Perry e Orlando Bloom si sposano! La star statunitense ha postato una foto che la ritrae accanto all’attore, mostrando un anello importante al dito. La notizia era stata anticipata da alcune foto su Facebook, postate dalla mamma di […] L'articolo Katy Perry e Orlando Bloom si sposano: la proposta il giorno di San Valentino proviene da ...

Il superamento di San Valentino : Cara Annalena, ti ricordi quando esisteva san Valentino? A vent’anni, quando si è autorizzate a essere stupide davvero, ma pure più avanti (fin quando si è giustificate a essere cretine? 30? Temo di esser stata vertiginosamente scema almeno fino a 35, tipo quelli che ci mettono dieci anni a laurears