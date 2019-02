Il Giornale | redazione contro l’editore Paolo Berlusconi | “Tagli le rendite dei suoi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Dopo lo sciopero del 5 settembre, il primo nella storia della testata, lade Ilè ancora sul piede di guerrai contratti di solidarietà al 30% proposti dall’editore. La rappresentanza sindacale dei giornalisti (cdr) ha dato una settimana di tempo all’azienda per presentare un piano di rilancio che consenta di invertire la tendenza al calo dei ricavi dalle vendite e dalla pubblicità “ben più consistente rispetto alla media complessiva dei quotidiani nazionali” e per chiarire se ci sono le risorse per pagare una congrua buonuscita a chi accettasse di andarsene. Venerdì prossimo, senza risposte soddisfacenti, il cdr è pronto a dichiarare un’altra giornata di astensione dal lavoro.“Sulla solidarietà al 30% non è nemmeno partita la trattativa perché è un sacrificio eccessivo per le nostre finanze”, spiega ...