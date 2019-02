Il Chelsea chiede lo sconto alla Juve | le ultime su Higuain

Gonzalo Higuain - il Chelsea chiede lo sconto alla Juventus : Sì al riscatto, ma possibilmente con lo sconto. Il Chelsea pensa ad acquisire il cartellino di Gonzalo Higuain, ma non alle cifre chieste dalla Juventus. Lo rivela Espn, spiegando che il club londinese è fiducioso sulla trattativa. Il prezzo concordato con i bianconeri per il riscatto del 'Pipita',

Higuain Juventus - il Chelsea ora chiede lo sconto : offerta da 30 milioni : Higuain Juventus – Il Corriere di Torino dedica un articolo all’affare Higuain. Il Chelsea avrebbe fiutato l’affare : la Juventus, avendo bisogno di liquidità, potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante argentino. Higuain, il Chelsea vuole spendere 30 milioni. La Juve no ci sta I londinesi sarebbero quindi disposti […] More

Il Chelsea chiede un pezzo pregiato per Bakayoko - : Dopo un avvio molto complicato, Tiemouè Bakayoko è riuscito a conquistare i tifosi grazie alle solide prestazioni che sta fornendo. Il roccioso centrocampista è in prestito dal Chelsea e di recente ha ...

Sarri : «Il mio futuro? Chiedete al Chelsea. In settimana avevo buone sensazioni» : Sarri alla stampa dopo City-Chelsea 6-0 Ha detto che il suo lavoro è sempre a rischio. Ma ha aggiunto: «Non lo so, dovete chiederlo al club non a me. Non so se ci saranno colloqui sul mio futuro. Penso che se dovesse accadere, sarebbe normale. Sono preoccupato per la prestazione, non per il mio lavoro. il mio lavoro è sempre a rischio». «Non ho parlato con i miei giocatori dopo la partita. Al momento non sono in grado di spiegare questa ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hudson-Odoi chiede la cessione al Chelsea : Stando a quanto riportato sia da Sky Sport Uk che dal Sun, Hudson-Odoi avrebbe mandato una lettera alla dirigenza chiedendo di lasciarlo andare al Bayern Monaco , possibilmente già in questa finestra ...

CALCIOMERCATO - il Chelsea chiede 18 milioni per Zappacosta : le ultime : CALCIOMERCATO LAZIO Adesso si conoscono le richieste del Chelsea e si possono iniziare a fare conti. Come riporta il Corriere dello Sport, i Blues vogliono ben 18 milioni per Zappacosta . La cifra è molto alta e complica ancora di più l'affare che già in precedenza non sembrava così semplice. Inoltre la Lazio non ha ancora ceduto ...