Il Bate Borisov da Burger King dopo la vittoria sull’Arsenal

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Inghilterra sotto shock L’Inghilterra calcistica è sotto shock per la sconfitta dell’Arsenal per 1-0 in casa delnell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Su Twitter Charles Watts, corrispondente per Football London, ha pubblicato una foto che ritrae i calciatori della squadra bielorussa alle otto del mattino all’aeroporto di Minsk mentre mangiano un panino daIl Telegraph scrive che i calciatori erano all’aeroporto in attesa di imbarcarsi per Londra dove si alleneranno una settimana in vista della gara di ritorno in programma giovedì prossimo. Viaggiano in economic. Il contrasto – scrive il Telegraph – è stridente con la vita agiata dei calciatori dell’Arsenal che viaggiano con l’aereo privato seguiti dal codazzo di nutrizionisti e fisioterapisti.La sera prima, cioè ieri sera, il ...