Icardi-Juventus | l' indizio social arriva da Chiellini

Icardi-Juventus - il nuovo indizio di mercato arriva da Chiellini -FOTO- : ICARDI JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su Mauro Icardi. Verità o fantacalcio? La sensazione è che il giocatore abbia rotto totalmente con l’Inter e il suo addio al club nerazzurro a fine stagione sembrerebbe esser ormai cosa certa. La Juventus osserva interessata e la sensazione è che Paratici possa prendere in […] More

Icardi-Juventus - ora arriva il nuovo retroscena : i dettagli : ICARDI JUVENTUS- Mauro Icardi rompe con l’Inter e si prepara a dire addio ai nerazzurri al termine della stagione. Il giocatore sembrerebbe esser indirizzato su questa strada, specie dopo la rottura totale con il club dopo la revoca della fascia da capitano. Una scelta, la quale avrebbe scatenato l’ira dell’attaccante nerazzurro, pronto a rispondere su […] More

Icardi-Juventus - ecco come i bianconeri finanzieranno il colpo dell’estate : ICARDI JUVENTUS- Una rottura totale con l’Inter e sensazione di addio imminente al termine della stagione. Mauro Icardi potrebbe lasciare il club nerazzurro in vista della prossima estate. La Juventus osserva interessata e medita il clamoroso colpo dell’estate. Circa 100 milioni di euro la valutazione fatta dal club nerazzurro sul suo ormai ex capitano. Paratici […] More

Calciomercato Juventus - caos Icardi : potrebbe essere scambiato con Dybala : Sta facendo clamore la notizia del cambio di capitano in casa Inter. La dirigenza nerazzurra ha infatti deciso di affidare la fascia a Samir Handanovic, togliendola a Mauro Icardi. I motivi ufficiali della decisione non sono ancora noti, ma è evidente che la società nerazzurra non ha gradito alcuni atteggiamenti del forte attaccante argentino. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Icardi non avrebbe difeso dei suoi compagni di squadra che ...

Icardi-Juventus - clamoroso - Handanovic nuovo capitano : ora Paratici ci crede! : ICARDI JUVENTUS- Colpo di scena in casa Inter. Il club nerazzurro ha comunicato tramite il proprio account twitter che il nuovo capitano della squadra sarà Handanovic. Un fulmine al ciel sereno. Una mossa che potrebbe portare Icardi a lasciare l’Inter al termine della stagione. Non si capiscono ancora le motivazioni che avrebbero spinto il club […] More

Juventus - Paratici svela tutto : la trattativa Ronaldo - il retroscena su Icardi ed il futuro di Allegri e Dybala : La Juventus pensa al presente con importanti obiettivi in campionato e Champions League ma guarda anche al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più forte e competitiva. Si candida ad essere protagonista il dirigente Fabio Paratici che ha deciso di raccontarsi e svelare importanti retroscena a Walter Veltroni, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “la trattativa per Ronaldo? Quando ...

Calciomercato Juventus - per Don Balón Ronaldo vorrebbe Icardi in bianconero (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato, anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento, il club bianconero può contare su alcuni dei migliori giocatori al mondo per l'attacco, come Cristiano Ronaldo (il grande acquisto del club di Agnelli nella scorsa estate), Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Douglas Costa. Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, però, Fabio Paratici e Andrea Agnelli potrebbero decidere di mettere a ...

Dybala lascia la Juventus?/ Calciomercato - De Notaris : 'Scambio con Icardi?' - Esclusiva - : Dybala lascia la Juventus a fine stagione? Ma per parlare di tutto questo abbiamo sentito l'operatore di mercato Ernesto De Notaris.

Rinnovo Icardi - Juventus alla finestra : coinvolto anche Dybala? : Rinnovo Icardi- Continua a far discutere il prossimo futuro di Mauro Icardi. L’attaccante nerazzurro non avrebbe ancora raggiunto l’accordo con il club nerazzurro per il suo Rinnovo contrattuale. Il capitano interista, nelle scorse ore, suo proprio account instagram, ha ufficialmente affermato: “Wanda Nara curerà i miei interessi fino al termine della mia carriera. Prenderò in […] L'articolo Rinnovo Icardi, Juventus alla ...

Inter - possibile rottura con Icardi : la Juventus pronta al colpo (RUMORS) : In casa Inter a tenere banco è il caso Mauro Icardi, nonostante domenica si torni in campo con i nerazzurri impegnati nel match contro il Benevento allo stadio Meazza, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centravanti argentino è finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni per la questione rinnovo e le dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara, che ha ammesso come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta. ...

Calciomercato Juventus - Icardi lontano dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

Juventus-Icardi - dall’Argentina sono certi : spunta il piano Paratici : JUVENTUS ICARDI- La Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata all’imminente rinnovo contrattuale con l’Inter da parte di Mauro Icardi. Il giocatore, ora come ora, sarebbe in stand by con i nerazzurri. Un rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare a causa dell’offerta al ribasso da parte del club nerazzurro. Wanda Nara, come più volte […] L'articolo Juventus-Icardi, dall’Argentina sono ...

Icardi - WANDA NARA 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA JUVENTUS'/ Marotta : 'Un po' di silenzio farebbe bene a volte' : ICARDI, WANDA NARA: 'L'INTER VOLEVA DARLO ALLA Juventus: doveva fare coppia con Cristiano Ronaldo'. Secondo la moglie-manager 'è Mauro che ha rifiutato'.