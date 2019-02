ilfattoquotidiano

: Huawei sarebbe pronta a sbarcare nel mercato delle Smart TV con televisori da 65 pollici in su… - Cascavel47 : Huawei sarebbe pronta a sbarcare nel mercato delle Smart TV con televisori da 65 pollici in su… - TutteLeNotizie : Huawei sarebbe pronta a sbarcare nel mercato delle Smart TV con televisori da 65 pollici in… - giodegas : RT @AI_x_IA: L’#IntelligenzaArtificiale di @Huawei completa l’Ottava Sinfonia di #Schubert. L’azienda ha immaginato come sarebbe potuta fin… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Dopo il successo nell’ambito degliphone,potrebbe essere prossima all’ingresso nel settoreTV. Le indiscrezioni al riguardo si susseguono da tempo, e sembrano prendere un po’ più di consistenza nel momento in cui a dargli voce è stata la testata finanziaria cinese First Financial Reporter. La fonte fa riferimento a “gole profonde” nell’ambito industriale, e la notizia è chiara: il colosso cineseintenzionato a entrare nel settore. Da presidiare in prima battutala fascia bassa (ma non low-cost), per poi attaccare quella media e premium con prodotti da minimo 65. Questi ultimi dovrebbero avere risoluzioni 4K e 8K e potrebbero persino disporre della connettività 5G.Conformemente alle peculiarità dei marchi in ambitophone, i modelli di fascia bassa dovrebbero avere il marchio Honor e arrivare in ...