Hockey ghiaccio | EBEL 2019 | Bolzano cade anche contro i Graz99ers e rimane al palo in

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sempre più prima - vince Gherdeina - cadono Renon - Cortina e Asiago : L’Alps Hockey League 2019 è scesa in campo per il 39esimo turno, con tutte le protagoniste impegnate. Siamo ormai vicinissimi ai playoff, e le squadre vanno a caccia di punti per trovare la migliore posizione in classifica. Vincono tutte le prime della classe, tranne Renon che viene fermata proprio da Lubiana. In coda, invece, Fassa continua a ritoccare il libero dei record delle sconfitte. Andiamo, quindi, a vedere cos’è successo in ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago batte Ritten nel rematch Scudetto - Gherdeina e Vipiteno passeggiano in casa di Fassa e Milano : Siamo vicini alla chiusura della regular season del campionato europeo di Alps League 2019. Stasera si sono disputati ben quattro derby, di cui tre italiani. Asiago si è presa la rivincita ai danni di Ritten: dopo aver perso la finale Scudetto la Migross batte 4-3 i Rittner, i quali erano reduci da 11 successi consecutivi. Negli altri due incontri vittorie esterne semplici di Gherdeina e Vipiteno, rispettivamente contro Fassa (5-1) e Milano ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : comincia nel peggiore dei modi il Pick Round per Bolzano sconfitta in casa del Vienna : Ha preso il via questa sera la seconda fase della regular season del campionato austriaco di EBEL 2019: Bolzano, qualificata per il Pick Round, è stata battuta dal Vienna in terra austriaca per 4-0. Di sicuro non un buon inizio per le Foxes che già non potevano fare affidamento su punti bonus e che ora necessitano di successi importanti nelle prossime giornate per concretizzare la rincorsa al terzo posto che garantirebbe loro la possibilità di ...

Hockey ghiaccio - l’Italia chiude il suo Euro Ice Hockey Challenge con un bilancio positivo : Si chiude con due vittorie e una sconfitta il percorso dell’Italia all’Euro Ice Hockey Challenge che ha permesso alla Nazionale di centrare il secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle della Slovenia, l’unica squadra in grado di sconfiggere gli Azzurri. Le vittorie su Bielorussia all’esordio, e contro l’Ungheria nella giornata di sabato (un sofferto 1-0 al supplementare) impreziosiscono il bottino del roster ...

Hockey ghiaccio - EIHC 2019 : l’Italia soffre ma supera l’Ungheria e chiude al secondo posto : Si conclude con un successo l’avventura dell’Italia nell’Euro Ice Hockey Challenge 2019 nel girone sloveno. Gli azzurri, dopo la vittoria all’esordio contro la Bielorussia, e la sconfitta di ieri contro i padroni di casa della Slovenia, hanno vinto 1-0 contro l’Ungheria al supplementare nell’ultimo impegno del raggruppamento. Il match odierno di Bled ha assegnato solamente il secondo posto del gruppo, dato che ...

Hockey ghiaccio - EIHC 2019 : Italia sconfitta dai padroni di casa della Slovenia nella seconda giornata : Prosegue con una sconfitta il cammino dell’Italia nel torneo sloveno di Euro Ice Hockey Challenge 2019: gli azzurri, dopo l’esordio vittorioso per 3-2 ai danni della Bielorussia, sono stati battuti dai padroni di casa della Slovenia con il risultato di 2-1 e ora dovranno giocarsi il secondo posto domani contro l’Ungheria. LA PARTITA I padroni di casa partono meglio e trovano il vantaggio al minuto 11:13 con Ziga Jeglic, ...

Hockey ghiaccio - EIHC 2019 : esordio con successo per l’Italia contro la Bielorussia : Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia a Bled in Euro Ice Hockey Challenge 2019: gli azzurri si sono imposti sulla Bielorussia con il risultato di 3-2 e sfideranno nei prossimi due giorni, rispettivamente, i padroni di casa della Slovenia e l’Ungheria. Dopo un primo tempo a reti bianche, i ragazzi di coach Clayton Beddoes sbloccano il match al 13′ della seconda ripresa, per poi trovare il raddoppio appena ...

Hockey ghiaccio - iniziano i playoff della EBEL 2019 - Bolzano prova l’impresa : Si entra nel vivo per quanto riguarda la Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Il campionato transazionale di Hockey ghiaccio ha completato la stagione regolare (con i Graz99ers al primo posto con 87 punti a pari merito con Vienna Capitals) ed ora si appresta a dare il via alla prima fase di playoffs che si concluderà il 10 marzo. Le prime sei della classifica (con l’HCB Alto Adige Alperia che ha concluso al quinto posto) si ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : gli orari e il programma delle partite dell’Italia : Dopo la tappa di novembre in Ungheria, torna l’Euro Ice Hockey Challenge 2019. L’Italia, questa volta, sarà di scena in Slovenia per questo torneo riservato alle formazioni nazionali di Hockey ghiaccio che la vedrà impegnata in tre incontri. Nel nostro girone, infatti, oltre ai padroni di casa della Slovenia vedremo all’opera Ungheria e Bielorussia, per una serie di incontri per nulla scontati, nei quali la nostra Nazionale ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano chiude la regular season con una sconfitta in casa del Villach : Si è chiusa questa sera la stagione regolare di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL: le Foxes sono state sconfitte in casa degli austriaci del Villach con il punteggio di 6-4. Ad aprire le danze è la compagine italiana, in gol al 6′ in inferiorità numerica con Marco Insam su assist del finlandese Matti Kuparinen. I padroni di casa la ribaltano tra il 7′ e il 9′ grazie alle reti di MacGregor Sharp (powerplay) e Jerry ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria sa solo vincere - cade il Gherdeina : Si sono disputati due incontri della Alps Hockey League 2019 ed entrambi riguardavano squadre italiane. Val Pusteria, dall’alto della sua prima posizione, vince facile contro l’EC KAC II, mentre Gherdeina, che sperava di migliorare la sua posizione, cade nettamente a Lubiana in casa dell’Olimpija. HK SZ Olimpija – HC Gherdeina 5-2. Gli sloveni non lasciano scampo agli altoatesini e rafforzano il loro secondo posto in ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : crolla Bolzano in casa degli ungheresi del Fehervar AV19 : crolla Bolzano nella penultima giornata della regular season del campionato austriaco di EBEL: le Foxes subiscono una sonora sconfitta (5-1) in casa degli ungheresi del Fehervar AV19. La compagine italiana, che veniva da un ottimo periodo di forma, non approfitta quindi del passo falso del Salisburgo, battuto a sorpresa dai cechi dello Znojmo per 5-2. Le Volpi non entrano mai in partita questa sera, come attestano i primi due periodi della ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Gherdeina a valanga su Fassa - vince Vipiteno - cadono Val Pusteria - Milano e Cortina : Con gli ultimi sei incontri si è andata a concludere la 36esima giornata della Alps Hockey League 2019. I playoff si avvicinano e le squadre vanno a caccia delle prime quattro posizioni per approdare direttamente alla fase finale, mentre le altre cercheranno di accaparrarsi gli ultimi posti per il primo turno preliminare. Val Pusteria, sempre tranquilla al primo posto, perde in casa contro Kitzbuhel, mentre Vipiteno passa in casa ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Ritten in un momento di grazia - battuti gli austriaci del Bregenzerwald : Continua il momento magico di Ritten: dopo la conquista dello Scudetto, i Buam stasera hanno trovato l’undicesimo successo di fila, nonché il 21mo nelle ultime 23 sfide, nel campionato europeo di Alps League. Il Renon continua a segnare a raffica e gli ultimi a farne le spese sono stati gli austriaci del Bregenzerwald, sconfitti in casa con il risultato di 8-4. La compagine italiana parte a vele spiegate trovando immediatamente la rete del ...