Hamsik saluta i tifosi | «Posso solo ringraziare Napoli»

Marek Hamsik saluta Napoli : “tornerò per il giro di campo - Insigne il mio erede” : Marek Hamsik ha deciso di cambiare aria lasciando la ‘sua’ Napoli per approdare al Dalian, nel campionato cinese Marek Hamsik si appresta a sbarcare in Cina per la sua nuova esperienza al Dalian, dopo una lunga militanza al Napoli. Il calciatore slovacco si sentiva a casa in terra partenopea e lasciare il club non è stato facile, come rivelato quest’oggi ai microfoni di Skysport dallo stesso centrocampista: “Quando ...

Napoli - Insigne saluta Hamsik : "Grazie di tutto amico mio" : Da un capitano all'altro. Da un pezzo di Napoli , della storia del Napoli, a un napoletano doc, fin dentro al midollo. Lorenzo Insigne raccoglie l'eredità di Marek Hamsik e lo saluta con un messaggio ...

Napoli - Insigne saluta Hamsik : la lettera commovente all’ex compagno : “Caro Marek, da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia citta’, sei sempre stato presente come Amico, compagno e Capitano”, è stato fortissimo il legame che ha sempre unito Lorenzo Insigne e Marek Hamsik, lo slovacco ha deciso di trasferirsi in Cina ma il futuro sarà sempre al Napoli: “Napoli accoglie tutti a braccia aperte ma tu sei riuscito a creare fin da subito un legame ...

Una lunga lettera d’amore - Hamsik saluta : “Napoli ce l’ho tatuata sulla pelle - vi amerò per sempre” : Il centrocampista slovacco ha salutato i tifosi napoletani con una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram Una storia finita dopo dodici anni, una carriera lunga (quasi) una vita e piena di gioie e soddisfazioni. Marek Hamsik saluta Napoli, lo fa con il cuore colmo di tristezza per tutto ciò che lascia, amore dei tifosi in primis. Il centrocampista slovacco si trasferisce in Cina, dove indosserà la maglia del Dalian, società ...

Lettera d’addio e di scuse di Hamsik : «Sognavo di salutarvi con un giro di campo - lo faremo» : Su Instagram l’addio di Hamsik ai tifosi del Napoli. «Napoli ce l’ho tatuato sulla pelle» Per prima cosa mi devo scusare con voi tifosi azzurri: volevo, speravo, sognavo di salutarvi con un grande giro di campo abbracciato dal vostro applauso. Mi avete sempre sostenuto e amato incondizionatamente nei momenti belli o difficili: di questo ve ne sarò sempre grato. “Napoli” ce l’ho tatuato sulla pelle: così come la prima vittoria ...

Napoli - Hamsik rivela : “Mi dispiace andare via senza salutare” : Napoli Hamsik – Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità arriverà all’inizio della prossima settimana, ma ieri è stato compiuto il passo decisivo che il Napoli attendeva. Il Dalian Yifang, club della Superlega cinese, ha sottoscritto le clausole contrattuali così come il presidente Aurelio De Laurentiis aveva chiesto, per proseguire nella trattativa. E cioè […] L'articolo Napoli, Hamsik rivela: “Mi dispiace ...

Napoli – Ancelotti tra ironia e rivelazioni : “Hamsik? L’ho salutato giovedì” : Il commento di Carlo Ancelotti dopo il pareggio di ieri del Napoli contro la Fiorentina: le parole del tecnico Un pareggio che non lascia soddisfatto Carlo Ancelotti, quello di ieri pomeriggio del Napoli contro la Fiorentina. L’allenatore della squadra partenopea ha così commentato l’aspetto tecnico della sfida: “l’unica difficoltà incontrata nel primo tempo è stata l’uscita da dietro, spesso Meret è stato costretto a rinviare ...

Ancelotti : "Due punti persi. Hamsik? Salutato giovedì..." : Tante occasioni create, ma Lafont ha sbarrato la strada al Napoli: finisce 0-0 al Franchi , gli azzurri salgono momentaneamente a -8 dalla Juve. Ancelotti commenta così la partita: 'Direi che sono due ...

Napoli - Hamsik saluta e parte. Ecco la data dell’ufficialità : Napoli Hamsik – Ci siamo, per l’ufficialità, adesso, manca veramente poco. Solo qualche altro giorno e Marek Hamsik, dopo 12 stagioni di azzurro, diventerà un giocatore del Dalian. Dopo l’illusione di qualche ora per i tifosi, con il comunicato del Napoli, adesso il club cinese ha veramente trovato l’accordo con De Laurentiis che può salutare […] L'articolo Napoli, Hamsik saluta e parte. Ecco la data ...

Hamsik resta. O almeno adesso Napoli potrà salutarlo : Il tweet del Napoli L’idea di non poterlo salutare come avremmo voluto ci aveva lasciato un velo di rammarico e di tristezza. L’idea che il nostro centrocampo dovesse fare a meno di lui, invece, ci preoccupava. Eravamo già lì a pensare a come avremmo potuto giocare senza di lui, ma per fortuna non dovremo più scervellarci. Perché? Perché Marek Hamsik, per il momento, è destinato a rimanere al Napoli. “Il Calcio Napoli ha deciso di ...

Hamsik saluta i compagni e il ct rivela : sapevo della scelta : «È successo tutto così in fretta, non sono riuscito a organizzare nulla e mi dispiace. Non ho fatto in tempo, ma tornerò presto per una grande festa. Qui lascio il mio cuore, tornerò presto, ho passato 12 anni straordinari e stupendi. Sette giorni fa mai avrei immaginato che sarei andato via». Così il Mattino riporta le parole di Marek Hamsik nella cena di addio che il capitano ha offerto in un locale di Coroglio. Il Commissario tecnico ...

Napoli - non saluta solo Hamsik : pronti all'addio altri tre senatori : Secondo la Gazzetta dello Sport , è pronta la rivoluzione in casa Napoli : 'Non andrà via soltanto Hamsik , che il prossimo luglio compirà 32 anni. Il Napoli potrebbe valutare l'idea dello svecchiamento, a fine stagione. In ...

Hamsik saluta Napoli ma la Cina è ancora ‘lontana’ : Tutto fatto per il passaggio di Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang? A quanto pare si ma…Marek Hamsik ha finalmente realizzato il suo desiderio di andare a giocare in Cina. Il Napoli ha confermato la sua imminente partenza, tuttavia, il trasferimento in Cina non è ancora avvenuto per un motivo molto semplice. Non c’è ancora nulla di ufficiale. Non sembra, comunque, che si corra il rischio di vedere saltare l’affare. C’è ...

Hamsik saluta il Napoli? Il capitano non si sbilancia : “io in Cina? Non c’è niente di ufficiale” : Hamsik non si sbilancia sul suo possibile addio al Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina: le parole del calciatore slovacco “Non posso salutare perché ancora non c’è niente di ufficiale“. Lo dice il capitano del Napoli, Marek Hamsik, in merito alla sua imminente cessione al Dalian Yifang, intercettato dai cronisti in occasione della festa per i 60 anni del dottor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff ...