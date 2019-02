Grey’s Anatomy 15X14: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

cubemagazine

(Di venerdì 15 febbraio 2019)I Want a New Drug va in onda giovedì 21 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodio disi intitola I Want a New Drug ispirato all’omonimo brano di Huey Lewis And The News, che tradotto in italiano significa “voglio una nuova droga”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Mentre Meredith infrange un record dell’ospedale, il resto dei dottori è impegnato sulla scia di una massiccia overdose all’interno della comunità. Nel frattempo, Jackson vuole portare in campeggio una riluttante Maggie. Infine la relazione tra Levi e Nico continua a ...