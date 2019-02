Governo | Berlusconi | Gradito? Troppi italiani sono fuori di testa

Di Maio : "Il Governo durerà 5 anni Noi unico argine a Berlusconi" : "C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il governo. Questo finché ci sarò io non avverrà. I nostri iscritti hanno votato il contratto di governo e io ho dato la mia parola agli italiani che si va fino in fondo. Questo governo durerà... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi ospite a Pomeriggio Cinque se la prende con i sostenitori dell'attuale Governo : È un Silvio Berlusconi incontenibile quello che è stato ospitato oggi nel salotto pomeridiano di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D'Urso. Il Cavaliere ha parlato a lungo toccando vari argomenti, dalla politica alla recente vittoria delle Regionali in Abruzzo, per concludere con un giudizio lapidario relativo al recente Festival di Sanremo. Berlusconi ha dichiarato di guardare con preoccupazione al futuro, soprattutto per quanto riguarda la ...

"Italiani impazziti". Berlusconi-show in tv : come smonta il Governo : L'ex premier ricorda l'età dorata, quando era lui a Palazzo Chigi, la politica fiscale era più leggera, le relazioni internazionali efficaci e vigorose. Poi, come un profeta inascoltato, snocciola ...

Il centrodestra si prende l'Abruzzo - Berlusconi esulta : "Alleanza naturale a differenza di quella del Governo" : Il centrodestra vince in Abruzzo, Berlusconi esulta "I miei complimenti e i miei auguri a Marco Marsilio e a tutti i militanti e gli eletti abruzzesi di Forza Italia. Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l'Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centro-destra e della politica italiana. Lo avevo percepito, in queste settimane, stando fra la gente abruzzese. Ovunque ho trovato entusiasmo, affetto, ...

Renzi : "Governo sciocco". Berlusconi : "Italia isolata" : La crisi sull'asse Roma-Parigi, con la Francia che ieri ha richiamato il suo ambasciatore in Italia, non fa arretrare di un passo Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha confermato che considera il suo incontro a Parigi con i Gilet gialli, insieme ad Alessandro di Battista, pienamente legittimo. Di Maio rivendica il suo diritto a incontrare alcuni esponenti del variegato movimento di protesta francese proprio in quanto capo politico dei 5 Stelle, ...

Salvini replica a Berlusconi : 'Mia parola vale più dei sondaggi - onorerò il contratto di Governo'

Salvini a Pescara con Meloni e Berlusconi. Leader di Fi 'Il centrodestra è il futuro dell Italia'. Il ministro 'Governo non rischia' : Dallo scontro quotidiano sulla Tav alle tensioni sulla politica estera, mentre in giunta per le immunità è cominciato l'iter per la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Poi, ...

Il Governo stretto nella morsa di Berlusconi e Prodi : Mentre l'Italia patisce i primi effetti della recessione, con la caduta della fiducia dei consumatori e la contrazione dell'export, il quadro politico avverte le prime scosse telluriche. Berlusconi vuole buttare giù l'attuale governo e, per farlo, è pronto a cedere un po' su tutta la linea a Salvini.Nell'intervista resa al "Corriere della Sera", accanto alla reiterazione del mantra sul carattere innaturale dell'intesa giallo-verde, ...

Berlusconi : Governo Lega-M5s innaturale - torni il centrodestra : Roma, 6 feb., askanews, - Il centrodestra deve 'uscire dalla situazione attuale', bisogna porre fine a 'questo governo innaturale'. Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista al Tg5, parlando dell'...

Berlusconi sui 5 Stelle : 'se il Governo non cade vedo un futuro molto nero di recessione' : Intervistato da Radio 105, il leader e fondatore di Forza Italia, l'ex premier Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, ha stilato un bilancio della situazione politica attuale, soffermandosi sulla tenuta del governo gialloverde e discutendo dell'andamento dell'economia italiana. Berlusconi: 'Se questo governo non cade, futuro di disoccupazione e di povertà' Berlusconi ha rivelato di essersi sentito telefonicamente, ...

Berlusconi : "Savona si defila dal Governo? Segnale della crisi. Tempesta in arrivo sull'Italia" : Silvio Berlusconi ne è certo. L'Italia secondo l'ex presidente del Consiglio dovrà affrontare una "Tempesta economica" e "il fatto che un ministro competente come Paolo Savona si defili dal governo, optando per la Consob, è un Segnale significativo della crisi". Berlusconi a Radio 105 torna a dire di essere "molto preoccupato come tutti gli imprenditori, gli investitori, i risparmiatori. Se il governo non cambierà in fretta, vedo un futuro ...

Silvio Berlusconi : "M5s vuole un regime come quello di Maduro - se Governo non cade futuro nero" : Silvio Berlusconi attacca il M5s: "I Cinque Stelle ammirano Chavez e Maduro e vorrebbero per l'Italia un regime simile, trascinandoci nella stessa catastrofe". Il leader di Forza Italia vede l'arrivo di una "tempesta economica" e prevede che se il governo non cadrà ci sarà "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione".