God of War ha ottenuto 190 premi come Gioco dell' Anno superando Zelda | Breath of the Wild

Red Dead Redemption 2 floppa anche ai DICE Awards 2019 : vittoria meritata per God of War? : I DICE Awards 2019 sono solo l'ultima di una serie di kermesse che mirano a premiare le produzioni videoludiche più entusiasmanti dell'anno appena trascorso. E allo stesso tempo a conferire la meritata dignità ad una realtà in costante crescita, tanto dal punto di vista commerciale che da quello dei contenuti offerti. L'evento organizzato dall'Academy of Interactive Arts & Sciences ha quindi premiato, grazie ai voti di una giura di esperti, ...

God of War domina l'edizione 2019 dei DICE Awards : God of War ha dominato l'edizione 2019 dei DICE Awards, riuscendo a portarsi a casa non solo l'ambito titolo di Game of the Year, ma anche numerosi altri riconoscimenti come Outstanding Achievement in Game Direction, Game Design, Story, Original Music Composition e molti altri.Come riporta IGN, ecco le parole del presidente dell'Academy of Interactive Arts & Sciences (il luogo dove si è svolto l'evento) Meggan Scavio:"Questa notte, alla ...

Sognando l’uscita di God of War 2 - quali possibili linee di trama da sviluppare? : Parlare, seppur in via ipotetica, di un God of War 2 sarebbe quantomeno azzardato. È infatti passato poco meno di un anno da quando il nuovo corso videoludico dedicato a Kratos ha fatto la sua apparizione sulla scena, eppure la voglia di proseguire nell'avventura è sempre lì presente nei fan del pelatone di origini spartane. Il merito va ovviamente come di consueto a Santa Monica, che è stata in grado di confezionare un prodotto rinnovato sotto ...

Sony Santa Monica : lo studio di God of War alla ricerca di nuovo personale : Lo sviluppatore di God of War, Sony Santa Monica, sta attualmente assumendo un certo numero di sviluppatori per il suo studio.In un nuovo post su Twitter riportato da Dualshockers, Santa Monica studio ha sottolineato che attualmente sta facendo alcune mosse nel perseguimento di "espandere la famiglia". Molte delle posizioni aperte erano disponibili nel 2018, ma cinque nuovi lavori sono stati resi disponibili e includono ruoli come Build Engineer ...

Uno sviluppatore di God of War - Chris O'Neill - si unisce al team di The Initiative : Microsoft ha dato vita al suo nuovo studio The Initiative lo scorso anno al fine di sfornare esclusive di qualità del calibro di Uncharted o God of War. Nell'ultimo periodo sono stati tanti i talenti che sono stati reclutati da Microsoft, pensiamo a Brian Westergaard, Annie Lohr, Blake Fischer, Christian Cantamessa, Daniel Neuburger e Lindsey McQueeney. Come riporta Windows Central, nella giornata di oggi alcuni utenti hanno notato che il ...

ResetEra incorona God of War Gioco dell'Anno : l'esclusiva PS4 batte la concorrenza di Spider-Man e Red Dead Redemption 2 : God of War è stato uno dei migliori giochi usciti per PlayStation 4, su questo non ci sono dubbi. Il titolo sviluppato da Sony Santa Monica ha ricevuto numerosi riconoscimenti, uno tra tutti il premio Game of the Year ai The Game Awards 2018.Ma, a quanto pare, l'esclusiva PS4 è stata particolarmente apprezzata anche dall'utenza del famoso forum di ResetEra, che ha incoronato God of War Gioco dell'Anno.L'avventura di Kratos ha avuto la meglio su ...

Il team di God of War è stato costretto a tagliare molti boss nella versione finale del gioco : Come riporta Videogamer, il director di God of War, Cory Barlog, ha rivelato che il team è stato costretto a tagliare una discreta quantità di boss dalla versione finale del gioco esclusivo per PS4.Parlando con NoClip, nella stessa intervista in cui il director ha lodato The Last of Us, Barlog ha detto che solo per un boss ci sono voluti circa 18 mesi di lavoro a Sony Santa Monica Studio, con God of War originariamente iniziato come un progetto ...

Il director di God of War tesse le lodi di The Last of Us : God of War di Santa Monica Studios è stato immediatamente accolto con entusiasmo per la sua incredibile storia, lo sguardo intenso sulla relazione tra Kratos e Atreus e le elettrizzanti meccaniche di gioco. Generalmente salutato come un capolavoro, il director del gioco sta ora "cantando" le lodi di un altro titolo che fa della componente narrativa uno dei punti più forti, The Last of Us di Naughty Dog.Come riporta Comicbook, il director Cory ...

God of War : se platiniamo il gioco Sony ci darà un regalo speciale : Se siete cacciatori di trofei dovete sapere che God of War riserva una speciale sorpresa per tutti coloro i quali riescono a platinare il gioco, riporta Playstationlifestyle.Come possiamo vedere infatti, platinando il gioco otterremo un avatar da utilizzare con il nostro account PSN. Non sarà certamente il regalo del secolo, ma ricevere qualcosa in premio per aver completato al 100% un gioco non è cosa da tutti i giorni, e fa sicuramente piacere ...

God of War riceve 12 nomination ai D.I.C.E. Awards : Come segnala VG247.com, l'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) ha annunciato i candidati per i D.I.C.E. Awards con God of War al comando del gruppo.I vincitori dei D.I.C.E. Awards saranno annunciati durante una cerimonia venerdì 13 febbraio a Las Vegas e God of War ha ottenuto ben 12 nomination, una delle quali quella per il Game of the Year.L'anno scorso, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha vinto l'ambito premio, insieme ad ...

God of War riceve il maggior numero di GOTY del 2018 battendo Red Dead Redemption 2 : Dopo il suo lancio, tutti si aspettavano che Red Dead Redemption 2 avrebbe fatto piazza pulita di riconoscimenti da parte di pubblico e stampa specializzata, eppure stando a quanto possiamo vedere su Blogspot è stato God of War a collezionare il maggior numero di riconoscimenti.A vincere il premio del gioco più acclamato da critica e pubblico è dunque l'ultima avventura di Kratos firmata da Cory Barlog, mentre al secondo posto si piazza Red Dead ...

I piani per i DLC di God of War erano troppo ambiziosi - racconta Cory Barlog : God of War è senza dubbio un'esperienza sensazionale, ma se vi fossero stati proposti anche dei DLC come avreste reagito?Si tratta di un titolo dalle dimensioni importanti, sottolinea Pushsquare, per cui il fatto che sia stato lanciato un gioco completo fin dal primo giorno, senza contenuti extra post lancio, è tutto sommato un plauso. Cory Barlog aveva tuttavia in mente un piano per quanto riguarda i DLC, ma è convenuto che sarebbe stato ...

I personaggi di Super Smash Bros. Ultimate visti attraverso gli occhi dell'art director di God of War : Cos'hanno in comune God of War e Super Smash Bros. Ultimate? Sicuramente l'interesse del talentuoso Raf Grassetti, artista che negli anni ha lavorato in Hasbro, Ubisoft, BioWare, EA, Marvel e che ora fa parte di Sony Santa Monica.Per chi non lo sapesse, Grassetti ha ricoperto il ruolo di art director nell'apprezzatissimo ultimo capitolo delle avventure di Kratos ed è comprensibilmente un grande fan dei videogiochi in generale. Per questo motivo ...