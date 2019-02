Gli One Ok Rock in concerto a Milano a maggio | tutto quello che c’è da sapere sui

ConsiGli Fantacalcio 24ª giornata - chi schierare e chi evitare in formazione : Si avvicina l'inizio della 24ª giornata di Serie A . Un turno di campionato che potrebbe rivelarsi decisivo in ottica scudetto, senza perdere d'occhio la battaglia più che viva per la conquista ...

Lazio-SiviGlia - 3 persone denunciate per rissa : E’ andata in scena nella partita di ieri la gara valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in campo Lazio e Siviglia con il successo ospite che ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale. Nel frattempo sono state denunciate tre persone dagli agenti della Digos di Roma per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere dopo quanto accaduto nella serata di mercoledì con la rissa ...

Esplosione casa - Estratta viva una donna - individuata posizione del fiGlio è vivo : L'Aquila - Continua il lavoro dei soccorritori tra le macerie dalla casa esplosa questa mattina nel quartiere san Nicola di Avezzano, soccorritori che sono riusciti ad estrarre viva I.S. una 76enne, gravemente ferita la donna è stata trasportata presso il locale nosocomio. Tra le macerie rimane ancora il figlio 43enne della donna, che è già stato localizzato e che interloquisce con i soccorritori, e che li sta guidando nella ...

Samsung Galaxy Watch Active e Galaxy Buds si mostrano al meGlio in alcuni render ad alta definizione : Diamo un'occhiata più dettagliata allo smartWatch Samsung Galaxy Watch Active e alle cuffie Galaxy Buds grazie a nuovi render in alta risoluzione. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active e Galaxy Buds si mostrano al meglio in alcuni render ad alta definizione proviene da TuttoAndroid.

Palumbo : invierò a ConsiGlio Lavori pubblici relazione Politecnico Torino : Roma – “Oggi inviero’ al Consiglio superiore dei Lavori pubblici tutta la documentazione relativa alla relazione del Politecnico di Torino riguardo all’impatto che lo stadio della Roma a Tor di Valle avrebbe sulla mobilita’ locale. Inoltre, dopo l’ennesima assenza in commissione Trasparenza, convochero’ il direttore del dipartimento Mobilita’, Giammario Nardi, per un’audizione”. Lo ha ...

Giappone - allarme deGli esperti : rischio di terremoto devastante nel nord del Paese : Gli esperti di geofisica Giapponesi hanno lanciato l’allarme: cambiamenti osservati nella fossa delle Curili (una fossa oceanica situata nell’oceano Pacifico settentrionale) fa temere che un devastante terremoto possa colpire la costa est dell’isola di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali del Giappone. Le variazioni, riporta l’Asahi shimbun, sembrano essere simili a quelle osservate prima del ...

Corruzione - caso sentenze pilotate : patteggiano Gli avvocati Amara e Calofiore : Patteggiamento della pena dall’accusa di Corruzione in atti giudiziari per gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Il gup di Roma, Alessandro Arturi, ha accolto la richiesta dopo il parere favorevole della Procura. Agli imputati sono stati inflitti rispettivamente 3 anni e 2 anni e nove mesi. Il procedimento rientra nell’indagine sulle sentenze pilotate presso il Consiglio di Stato. Il giudice ha stabilito anche una multa di 73mila euro ...

PiazzaPulita - rissa Sardone-FormiGli : "Uno schifo" - "restiamo umani" : scontro a PiazzaPulita tra Corrado Formigli e Silvia Sardone , consigliere regionale della Lombardia. Il tutto è avvenuto mentre era ospite il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, marito ...

Studio dell’Università di Siena sul cuore deGli ultramaratoneti - per valutare Gli effetti di sforzi intensi : Quali sono gli effetti sul cuore di sforzi intensi e prolungati come quello di una ultramaratona? A questa domanda contribuirà a rispondere lo Studio dell’Università di Siena sugli atleti che parteciperanno alla Ultramarathon di 50 chilometri, da San Gimignano a Siena, il 24 febbraio. Il gruppo di ricerca di Cardiologia dello Sport dell’Ateneo, coordinato dal professor Flavio D’Ascenzi, sottoporrà i podisti che vorranno contribuire al ...

Sulla Tav la Commissione europea si aspetta che l'Italia rispetti Gli accordi : Sulla Tav la Commissione europea 'si aspetta che il progetto sia concluso secondo l'accordo'. Lo ha detto il portavoce della Commissione, Enrico Brivio, dopo l'incontro tecnico di ieri tra i ...

Emma Marrone - concerto a Bari/Via al tour - scaletta e biGlietti : 'ho le palpitazioni' : Emma Marrone in concerto a Bari oggi, venerdì 15 febbraio, scaletta e biglietti. La cantante non nasconde l'emozione sui social: 'ho le palpitazioni'.

Facebook traccia la posizione deGli utenti che minacciano il social network : Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired) Secondo quanto riportato da Cnbc, Facebook starebbe monitorando una lista di persone ritenute possibili “minacce credibili” per la società per aver pubblicato intimidazioni contro la piattaforma. A rivelarlo sono degli ex dipendenti di Facebook che, intervistati da Cnbc, hanno raccontato di come, ai team di sicurezza della società di Menlo Park, sia stato chiesto di prestare ...

Ginnastica - Sanne Wevers rinuncia aGli Europei! La Campionessa Olimpica alla trave è infortunata : Mancano due mesi agli Europei 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile e già arrivano le prime notizie sugli infortuni che impediranno alle atlete di partecipare alla rassegna continentale. La prima a farne le spese è Sanne Wevers, Campionessa Olimpica e d’Europa alla trave: l’olandese non potrà difendere il titolo sui 10 cm a causa di un dolore alla gamba e al fianco che la ...

Uccissione Sana - assolti Gli 11 parenti : 12.39 Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Chema, la 25enne italo-pachistana portata via da con l'inganno da Brescia lo scorso anno per costringerla a nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia e uccisa perché le aveva rifiutate. Undici persone, tutte familiari, erano accusate. I familiari avevano inizialmente detto che Sana era morta per cause naturali, ma l'autopsia ...