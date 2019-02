Giro d’Italia | la Rai punta al risparmio | Sky non interessata

Blastingnews

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Nonostante manchino appena venti giorni alla Strade Bianche, la prima delle corse italiane targate Rcs Sport, non ci sono ancora certezze sui canali in chiaro che trasmetteranno la gara. I diritti tv di tutto il pacchetto del ciclismo di Rcs, in cui spicca ovviamente il, non sono ancora stati assegnati se non ad Eurosport che lo trasmetterà ai propri abbonati, sia in tv che in streaming. Per la cessione dei diritti in chiaro la società organizzatrice delha sparato delle cifre molto più alte rispetto al passato e la Rai, che di fatto sembra l’unica, ha preso tempo per cercare di giocare al ribasso.Ile non solo Il pacchetto di gare di ciclismo di Rcs Sport è particolarmente ricco. Comprende l’evento clou del, ma anche le corse di primavera come la Strade Bianche, la Tirreno Adriatico e la Milano Sanremo, e un ricco programma di fine ...