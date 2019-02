Ciclismo - mamma Tonina : “Marco Pantani è stato ammazzato - combatterò fino alla fine. Innocente al Giro d’Italia 1999” : Oggi corre il quindicesimo anniversario della morte di Marco Pantani, il corpo dell’amato ciclista venne trovato senza vita nel residence Le Rose di Rimini ma fin dal tragico 14 febbraio 2004 tanti aspetti di quel decesso non sono parsi limpidi e mamma Tonina combatte per arrivare alla verità. Il Pirata rimane nel cuore di tutti gli appassionati di Ciclismo e non solo, una vera e propria icona dello sport italiano che non viene mai ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? La difficile trattativa RAI-RCS e la sostituzione di Silvio Martinello : Gli appassionati di ciclismo sono stati particolarmente colpiti dall’addio di Silvio Martinello alla Rai, il commentatore tecnico aveva conquistato l’affetto di tutti gli amanti di questo sport nel corso degli ultimi anni ed era riuscito a farsi apprezzare nonostante il difficile compito di raccogliere l’eredità lasciata da Davide Cassani che aveva abbandonato il microfono per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana. ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...

Ciclismo - il Giro d’Italia 2021 partirà dalla Sicilia? Finanziati 10 milioni di euro dalla Regione : Il Giro d’Italia 2021 potrebbe partire dalla Sicilia, l’Isola potrebbe ospitare il via della Corsa Rosa il prossimo anno. Il Governo Regionale ha infatti stanziato 6,2 milioni di euro per questo evento. Il finanziamento, deliberato lo scorso 4 febbraio da Palazzo d’Orleans, prevede altri 1,2 milioni di euro all’anno per organizzare tre edizioni del rinato Giro di Sicilia: totale di 9,8 milioni di euro, una vera e propria ...

Ciclismo - la Rai e la rivoluzione del commento tecnico. Chi sostituirà Silvio Martinello? E i diritti del Giro d’Italia? : Si è aperto il totonome su chi sarà il nuovo commentatore tecnico per le gare di Ciclismo in casa Rai. Silvio Martinello, infatti, ha comunicato che non sarà più al fianco di Francesco Pancani nel corso della stagione appena incominciata, il Campione Olimpico di Atlanta 1996 non è più nei piani dei vertici di Viale Mazzini e dunque il network pubblico deve comporre una nuova coppia per coprire gli appuntamenti di uno degli sport più amati e ...

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

