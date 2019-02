Giornata del Gatto: i felini sono i più amati nelle case italiane e il 17 febbraio si festeggia la loro giornata

laragnatelanews

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Si tratta dell’animale domestico mustnostree finalmente, gli amanti dei piccoli, potranno dedicare unaai propri amici a quattro zampe. Infattiad aggiudicarsi il titolo di star delle: con 7,5 milioni di gatti contro 6,9 milioni di cani, proprio il prossimo 17verrà celebrata in Italia ladelQuale sia l’importanza che hanno i nostri amici fatti per la nostra vita esce fuori da una interessante indagine condotta da Privalia che ha coinvolto i propri soci in una curiosa indagine a proposito della sempre maggiore importanza riconosciuta agli animali domestici.VIZIATI E FELICIGli italiani considerano i propri amici a quattro zampe veri e propri compagni di vita (87%), sulla scia dell’attuale fenomeno di pet-parenthood, per cui il proprio animale diventa parte integrante della famiglia, ...