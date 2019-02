Genzano | la mamma della bambina picchiata dal compagno ritratta | ' Solo odio per lui

Genzano - bimba massacrata dal compagno - la mamma : 'Deve pagare - ma io non lo abbandono' : L'ennesima storia di violenza e degrado occupa in queste ore le pagine della cronaca nazionale. Siamo a Genzano, comune a pochi chilometri da Roma situato nella bellissima zona dei 'castelli romani'. Un uomo, Federico Zeoli, ha picchiato selvaggiamente la figlia di 22 mesi della sua compagna. La piccola è adesso ricoverata in ospedale in fin di vita. Zeoli l'ha letteralmente riempita di botte, presa a calci e addirittura ferita a morsi. Adesso ...