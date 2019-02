Gabriele Micalizzi ci vede da entrambi gli occhi Il fotografo presto in Italia

Gabriele Micalizzi non ha perso la vista/ "Il fotoreporter tornerà presto in Italia" : Gabriele Micalizzi, buone notizie: il fotoreporter milanese ferito in Siria non ha perso la vista. E presto tornerà in Italia

Toni Capuozzo - il video choc : l'esplosione del missile dell'Isis che ha colpito Gabriele Micalizzi : Esplodono due missili in Siria, qui viene colpito Gabriele Micalizzi. Con un video postato sul suo profilo Twitter Toni Capuozzo mostra il filmato del ferimento del fotoreporter italiano: "I giornali di oggi raccontano come Micalizzi, il fotografo italiano, sia stato ferito mentre stava per salire a

Gabriele Micalizzi - FOTOGRAFO FERITO IN SIRIA DA RPG/ Ultime notizie - ha perso la vista da un occhio : GABRIELE MICALIZZI, il fotoreporter FERITO in SIRIA da alcune schegge di un razzo rpg, ha perso completamente la vista da un occhio

Gabriele Micalizzi - “il fotografo italiano ferito in Siria ha perso la vista da un occhio ma non è in pericolo di vita” : Non è in pericolo di vita ma ha perso la vista da un occhio. Questa la situazione di Gabriele Micalizzi, il fotoreporter italiano ferito ieri in Siria sul fronte tra Isis e forze curde. A riferirlo fonti in contatto con i familiari. Il 34enne, dopo varie incertezze sulla sua destinazione, è stato ricoverato ieri notte a Baghdad. La notizia era stata diffusa in un primo momento da fonti curde tramite un tweet del Rojava information ...

Gabriele Micalizzi ha perso la vista da un occhio : Il fotoreporter italiano Gabriele Micalizzi, ferito ieri sul fronte tra Isis e forze curde nella Siria orientale, ha perso la vista da un occhio dopo esser stato colpito da schegge di un razzo Rpg mentre seguiva i combattimenti sulla riva orientale dell'Eufrate. Lo riferiscono fonti concordanti in contatto con i familiari di Micalizzi, attualmente ricoverato nell'ospedale militare americano di Baghdad.Al momento dell'agguato il fotografo ...

Siria - Gabriele Micalizzi ha perso la vista da un occhio : colpito da schegge di un razzo : Gabriele Micalizzi, il fotoreporter 34enne ferito in Siria durante i combattimenti tra Isis e forze curde, ha perso la vista a un occhio. Lo riferiscono fonti vicine alla sua famiglia. Il ragazzo sarebbe state colpito dalle schegge di un razzo Rpg. Solidarietà sui social network: "non mollare, continuare a gettare il cuore oltre l’ostacolo".Continua a leggere

Il fotografo Gabriele Micalizzi ferito in Siria : Il fotografo Gabriele Micalizzi, secondo quanto riportato da numerose testate giornalistiche italiane, sarebbe rimasto ferito a Deir Ezzor, in Siria, dove è in corso una battaglia tra la coalizione guidata dagli Stati Uniti con i soldati delle Forze Democratiche Siriane e l'Isis.Micalizzi era a lavoro con un collega della CNN e si trovano su un edificio verso il quale sono stati indirizzati colpi di kalashnikov o di Rpg. Si parla di una ...

Siria - ferito l'italiano Gabriele Micalizzi : il fotografo non è in pericolo di vita : Un fotografo italiano di 34 anni originario di Milano, Gabriele Micalizzi, è stato ferito a Deir Ezzor, nell'est della Siria, in un "fazzoletto" di terra nella zona confinante con l'Iraq. Il freelance era impegnato con un collega della Cnn per un servizio dedicato all'offensiva curdo-Siriana, appoggiata dagli Usa contro l'ultima roccaforte dell'Isis. Dopo l'accaduto l'uomo è stato soccorso e ricoverato all'ospedale della base americana "Omar ...

Il fotografo Gabriele Micalizzi è stato ferito in Siria : Il fotografo italiano Gabriele Micalizzi è stato ferito negli scontri a Baghouz, l'ultima, minuscola area ancora sotto il controllo dello stato islamico in Siria, nella regione orientale di Deir Ezzor, non distante dal confine con l'Iraq. Secondo il collettivo di fotografi indipendenti Cesura – fond

Gabriele Micalizzi - chi è il fotografo italiano ferito in Siria/ A Deir Ezzor documentava offensiva anti Isis : Gabriele Micalizzi, chi è il fotografo italiano ferito agli occhi in Siria, mentre documentava offensiva contro ultima roccaforte Isis

Ferito il fotografo italiano Gabriele Micalizzi : era in Siria per l'offensiva anti Isis : Un fotografo italiano sarebbe rimasto gravemente Ferito in Siria nella zona di operazioni di Deir Ezzor, l?area in cui la coalizione sta combattendo contro l?Isis per liberare gli ultimi...

Siria - ferito il fotografo italiano Gabriele Micalizzi : È rimasto ferito in Siria, ed è ricoverato in un ospedale della zona. Il fotogiornalista Gabriele Micalizzi, 34 anni, milanese, si trovava nei pressi di Deir el-Zor, dove le forze filoamericane stanno cercando di annientare definitivamente i miliziani dell’Isis dal Paese. Abbiamo contattato i suoi colleghi di CesuraLab che ci hanno riferito che Micalizzi non sarebbe in pericolo di vita e che sono in attesa di un suo trasferimento. Micalizzi, ...

Ferito il fotografo italiano Gabriele Micalizzi - era in Siria per l'offensiva anti IsiS : «Rimpatriato a breve» : Paura in Siria per un fotografo italiano rimasto Ferito in Siria nella zona di operazioni di Deir Ezzor, l?area in cui la coalizione sta combattendo contro l?IsiS per liberare gli ultimi...

Siria - ferito gravemente il fotografo italiano Gabriele Micalizzi : “Colpito negli scontri con Isis” : Il 34enne milanese, fotoreporter di guerra di fama internazionale, è stato colpito nella zona di Dayr az Zor ed è ricoverato in un ospedale americano della zona. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita e sarà rimpatriato quanto prima.Continua a leggere