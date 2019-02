Fumetti | cosa leggere a febbraio 2019

gqitalia

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Per gli amanti dei, entrare in edicola o in libreria è sempre un momento bellissimo, anche se destreggiarsi tra le nuove uscite può mandare facilmente nel panico. Per scegliere bene nel mare delle novità in uscita a, ecco una serie di albi e volumi che sapranno conquistare ogni tipo di palato. Buona lettura!Batman 51 Batman 51Dopo decenni di incontri-scontri tra i vicoli di Gotham City, Batman convola a nozze con la bella e letale Catwoman. Un tassello importantissimo per la storia - editoriale e non - del Cavaliere Oscuro, un evento pronto a sconvolgere gli equilibri dell'intero Universo DC Comics. L'albo, un must have per tutti i fan del personaggio, è distribuito nelle fumetterie in numerose versioni variant, con copertine disegnate da artisti del calibro di Neal Adams, Jim Lee e Mark Brooks. RW Lion, 3,95 euroJames Bond - Casino Royale James Bond Casino ...