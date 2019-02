Fulmine colpisce volo Catania-Parigi | paura per il pilota

Temporale su Bari : Fulmine colpisce aereo proveniente da Milano in fase di atterraggio : Un Temporale, con intense scariche elettriche, pioggia e anche una breve grandinata, ha interessato questo pomeriggio il capoluogo pugliese. Un fulmine ha colpito un aereo, proveniente da Milano...

Fulmine colpisce aereo : cancellato volo Pescara-Milano : Il volo Pescara–Milano Linate, in programma questa mattina alle 06:50, è stato cancellato, dopo che il velivolo che avrebbe dovuto percorrere la tratta è stato colpito da un Fulmine nella notte, mentre era fermo all’aeroporto d’Abruzzo, durante un violento temporale. La cancellazione è stata effettuata in via precauzionale e per consentire ai tecnici di eseguire tutte le verifiche del caso. Una decina di passeggeri sono stati ...

Fulmine colpisce aereo in volo - no danni : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 5 FEB - Un aereo in volo dell'Alitalia, diretto all'aeroporto di Reggio Calabria e proveniente da Roma, è stato colpito da un Fulmine. Il velivolo è atterrato regolarmente ...

Maltempo Reggio Calabria : frane e famiglie isolate - Fulmine colpisce un aereo in volo : In considerazione dei messaggi di allertamento, relativi all’ondata di Maltempo prevista in provincia di Reggio Calabria, il Prefetto, dr. Michele di Bari, ha disposto l’attivazione “sin dalla mezzanotte di oggi 5 febbraio, del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) al fine di coordinare tutti gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche“: lo spiega la Prefettura in ...

Fulmine colpisce gruppo di persone e causa 6 morti : Incredibile tragedia causata da un Fulmine in Madagascar. Durante un temporale, una intensa scarica elettrica giunta al suolo ha colpito 6 persone, appartenenti tutte alla stessa famiglia,...