Frittelle gratis solo a bimbi italiani | il consigliere FdI | “Le darò ai profughi Meloni?

Mantova - il consigliere di Fratelli d’Italia : «Frittelle gratis solo ai bambini italiani» : Frittelle e biglietti per l’autoscontro per tutti i bambini. No, anzi, solo per i bambini italiani. La controversa iniziativa è stata lanciata da un consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca De Marchi, Mantovano. Venerdì, al luna park, avrebbe offerto gratuitamente i dolci, ma, specifica in una nota, «solo ai bambini italiani». Secondo lui, sarebbe un gesto di attenzione verso i bambini delle famiglie in difficoltà, purchè non straniere, ...