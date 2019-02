Formula E | tutto pronto per il Mexico City ePrix

Formula E - tutto pronto per l’inizio del Mondiale : si parte con l’E-prix in programma sul circuito di Riad : Al via undici scuderie e ventidue piloti, in cui spicca il nome d’eccezione di Felipe Massa Mediaset torna a trasmettere in esclusiva in chiaro il Mondiale di Formula E. Il campionato del mondo delle monoposto elettriche potrà essere visto in diretta per le prossime cinque stagioni solo su Italia 1. Si comincia domani con l’E-Prix inaugurale in Arabia Saudita. Italia 1 si collegherà in diretta dal circuito di Riad alle ore ...