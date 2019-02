Formula 1 | presentazione Ferrari 2019 | tutte le FOTO della nuova macchina

Formula 1 - presentazione McLaren 2019 : tutte le FOTO della nuova macchina : Il team britannico ha presentato a Woking la nuova MCL34, la prima dell'era post Alonso: alla guida due novità come Carlos Sainz e il giovanissimo Lando Norris LA nuova MCL34 SAINZ-NORRIS, I PROFILI ...

Formula 1 - presentazione Racing Point 2019 : tutte le foto della nuova macchina : A Toronto è stata presentata la Racing Point, al via del Mondiale per la prima volta dopo aver raccolto lo scorso anno a campionato in corso l'eredità della Force India. Al volante Sergio Perez e ...