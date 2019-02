Formula 1 | nuova Ferrari SF90 | la scheda tecnica della macchina di Vettel e Leclerc

Formula 1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Formula 1, svelata la nuova Ferrari SF90Questa mattina, 15 febbraio, a Maranello è stato tolto il velo alla nuova Ferrari che scenderà in pista nella stagione 2019, e sarà affidata ai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Si chiama SF90 (sigla di progetto 670) ed è la 65esima monoposto realizzata dalla Ferrari per il ...

Formula 1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : 12.23 La Ferrari toglie il velo sulla nuova monoposto per il prossimo Mondiale: si chiamerà SF90. Al volante ci saranno Sebastian Vettel e il nuovo arrivato Charles Leclerc che prende il posto di Kimi Raikkonen, passato all'Alfa Romeo. "Quest'anno celebriamo il 90° anniversario-dice l'ad Louis Camilleri-. Siamo ben consapevoli della responsabilità che comporta la nostra storia gloriosa e capiamo che vi sono grandi aspettattive. Rappresentiamo ...

Ferrari - presentata la nuova SF90 a Maranello. Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno a Melbourne : È stata presentata a Maranello la nuova Ferrari per la stagione 2019: si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, e si presenta di un colore rosso opaco tendente all’arancione diverso dal solito rosso Ferrari, con la scritta Mission Winnow sul davanti. La monoposto della Rossa, con al volante il confermato Sebastian Vettel e il nuovo pilota Charles Leclerc, monegasco classe ’97, esordirà il 17 marzo a Melbourne nel mondiale di ...

Ferrari SF90 - ecco tutti i dettagli tecnici della nuova Rossa di Formula1 : MARANELLO - La SF90, sigla di progetto 670, è la sessantacinquesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il campionato del mondo di Formula 1. La vettura è realizzata nel rispetto dei nuovi regolamenti che impongono diverse modifiche rispetto alle monoposto del 2018. Tra le modifiche più evidenti quelle alle ali anteriori ...

Formula 1 - Presentata la nuova Ferrari SF90 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno tolto il velo alla nuova Ferrari SF90, la monoposto con la quale prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2019. Ad assistere alla presentazione tutti i vertici della Rossa, dal ceo Louis Camilleri al presidente John Elkann, ma anche i giovani della FDA tra cui Mick Schumacher.Il debutto di Binotto come team principal. Nonostante fosse una presentazione internazionale, il nuovo team principal della ...

BMW i8 Coupé - Nuova livrea per la Safety Car della Formula E : A poche ore dall'inizio del week end di gara dell' E-Prix di Città del Messico, la BMW ha presentato la livrea aggiornata della i8 Coupé Safety Car. La vettura ufficiale della serie è stata infatti personalizzata da Michael Scully, responsabile del Design BMW Motorsport, riprendendo i colori delle monoposto BMW iFE.18 impegnate in gara.374 CV ibridi in pista. La i8 Coupé Safety Car è stata realizzata appositamente per il campionato di ...

Ferrari - è il tuo giorno : arriva la nuova Formula 1. LIVE alle 10 - 45 su gazzetta.it : Tutto pronto a Maranello: stamattina verrà svelata la nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1. Su gazzetta.it seguiremo in diretta la presentazione con aggiornamenti in tempo reale, la fotogallery ...

Diretta Presentazione Ferrari 2019/ Formula 1 streaming video tv : ecco la nuova rossa : Diretta Presentazione Ferrari 2019, Formula 1: streaming video e tv: si alzano i veli sulla nuova monoposto di Vettel e Leclerc, oggi 15 febbraio.

Formula 1 - l'Alfa Romeo Racing gira a Fiorano senza la nuova livrea. FOTO : La "vera" Alfa Romeo Racing la vedremo solo lunedì 18 febbraio, ma un buon antipasto è arrivato oggi dal circuito di Fiorano, dove la nuova monoposto del finlandese Kimi Raikkonen e dell'italiano ...

Formula 1 - presentazione McLaren 2019 : tutte le FOTO della nuova macchina : Il team britannico ha presentato a Woking la nuova MCL34, la prima dell'era post Alonso: alla guida due novità come Carlos Sainz e il giovanissimo Lando Norris LA nuova MCL34 SAINZ-NORRIS, I PROFILI ...

Formula 1 - la Red Bull svela le prime immagini della nuova RB15 : Dopo la Mercedes anche la Red Bull si mostra al mondo. Su twitter la scuderia austriaca mostra le prime immagini della monoposto che parteciperà al Mondiale 2019 di Formula 1. Vettura dipinta di blu scuro e rosso per una livrea definita come una ...

Formula 1 - presentazione Racing Point 2019 : tutte le foto della nuova macchina : A Toronto è stata presentata la Racing Point, al via del Mondiale per la prima volta dopo aver raccolto lo scorso anno a campionato in corso l'eredità della Force India. Al volante Sergio Perez e ...