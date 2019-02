Flamengo | il commovente omaggio del Maracanà alle giovani vittime

Milan - Gattuso commovente : ' Flamengo - Sala e Bortuzzo : settimana durissima per lo sport. Un pensiero alle famiglie' : In una settimana di grande sofferenza per lo sport di tutto il mondo, Gattuso ha rivolto un dolce pensiero alle famiglie delle vittime del rogo del centro sportivo del Flamengo, ai parenti e agli ...

Milan - Gattuso commovente : “Flamengo - Sala e Bortuzzo : settimana durissima per lo sport. Un pensiero alle famiglie” : In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha voluto rivolgere un commovente pensiero alle famiglie delle vittime dell’incendio del centro sportivo del Flamengo, ai parenti di Emiliano Sala e ai genitori di Manuel Bortuzzo Alla vigilia di Milan-Cagliari, Gattuso ha toccato diversi punti fondamentali nella sua conferenza stampa, alcuni anche differenti rispetto al calcio giocato o da giocare. In una settimana di grande sofferenza per lo ...