Fitch, stime Pil Italia da 1,1% a 0,3%

L'agenzia di ratingtaglia ledi crescita dell'Eurozona nel 2019 dall'1,7% all'1%. "Negli ultimi mesi i dati sull'attività economica dell'Eurozona si sono deteriorati in modo più drastico che in altre parti del mondo", sottolinea. L'è il Paese che frena di più, con le previsioni sul Pil ridotte dall' 1,1% allo 0,3%, assieme alla Germania (dall'1,7% ad appena sotto l'1%). Per la Francia la revisione è dall'1,7% all'1,4% e per la Spagna dal 2,3% al 2,1%.(Di venerdì 15 febbraio 2019)