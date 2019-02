Final Eight Coppa Italia 2019 | risultati quarti | Sassari batte Venezia ed è in semifinale

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Sassari in semifinale con un’incredibile rimonta da -20 - Cooley trafigge Venezia all’ultimo secondo : Tutta la pallacanestro del mondo in una partita: il Banco di Sardegna Sassari vince un quarto di Finale incredibile, battendo l’Umana Reyer Venezia per 88-89 con un gran canestro di Jack Cooley (13 punti totali per lui) a un secondo e un decimo dalla sirena. Gli uomini di Walter De Raffaele possono recriminare tantissimo per aver sprecato in sette minuti un vantaggio di 20 punti. Oltre a Cooley, principali protagonisti di questo regalo a ...

Basket - Final Eight di Coppa Italia 2019 : Bologna compie l’impresa - Milano ancora eliminata ai quarti : La Virtus Bologna compie una grande impresa ed è la seconda semiFinalista delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Sacripanti elimina l’Olimpia Milano, battendola 86-84 al termine di un Finale di partita semplicemente pazzesco, con Bologna che per poco non si suicida e con Milano che sfiora per un nulla i supplementari ed invece esce ancora una volta ai quarti di Finale proprio come lo scorso anno contro Cantù E’ la grande ...

Basket - Final Eight Coppa Italia – Olimpia Milano eliminata! Taylor trascina la Virtus Bologna al successo : Olimpia Milano ko al primo turno delle Final Eight di Coppa Italia: Taylor firma 23 punti e trascina la Virtus Bologna al successo Dopo la vittoria di Cremona su Varese, lo spettacolo del Basket Italiano prosegue con la seconda sfida delle Final Eight di Coppa Italia, la gara del Mediolanum Forum tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Un match davvero interessante, giocato sul filo di lana per l’intero arco della gara con Milano che parte ...

Basket - Final Eight : Cremona in semifinale - ko Varese : Cremona -Con i 22 punti di Crawford e i 20 di Saunders, la Vanoli Cremona centra le semiFinali delle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Sacchetti supera Varese 82-73 e aspetta l'Olimpia Milano ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Cremona conquista la semifinale! Saunders e Crawford affossano Varese : Cremona è la prima semiFinalista della Coppa Italia 2019 di Basket. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha sconfitto Varese con il punteggio di 82-73 nel primo quarto di Finale in programma e attende ora la vincente della sfida di questa sera tra Milano e Virtus Bologna. La Vanoli ha condotto la partita per la maggior parte del tempo prendendo un ampio margine in avvio di ultimo quarto e non rischiando nulla nel Finale. La squadra di Attilio ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : Cremona è la prima semifinalista - Varese al tappeto : Basket, final eight Coppa Italia: la Vanoli Cremona approda in semifinale dopo aver sconfitto Varese Basket, final eight Coppa Italia: Cremona ha battuto Varese nel primo quarto di finale della competizione. La squadra di coach Sacchetti ha ben gestito un incontro non semplice, nel quale i varesini hanno venduto carissima la pelle. 82-73 il finale dell’incontro per Cremona, trascinata letteralmente da un Crawford scatenato autore di ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Avellino affronta una Brindisi in grande condizione - in palio la semifinale : Si apre questa sera il lungo fine settimana dedicato alle Final Eight della Coppa Italia 2018-2019 di Basket. Le migliori otto formazioni del campionato Italiano, suddivise in una griglia sulla base della classifica al termine del girone di andata, si sfideranno in incontri ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione. L’AX Armani Exchange Milano parte con i favori del pronostico, ma la concorrenza è pronta a far ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Venezia-Sassari. Reyer favorita nella prima in panchina di Pozzecco : Il Basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. E’ in programma infatti la Final Eight di Coppa Italia ed oggi si comincia con i primi due quarti di Finale in programma. Domani spazio ad altre due sfide e tra queste c’è quella tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari. La Reyer si presenta a queste Final Eight da numero due del tabellone ed è ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Cremona e Varese - le due sorprese in cerca di un posto in semifinale : Meno di ventiquattr’ore al match che aprirà, a Firenze, le Final Eight di Coppa Italia 2019. Ad iniziare le danze, al Mandela Forum, saranno la Vanoli Cremona e l’Openjobmetis Varese, entrambe provenienti da un campionato di testa con più di una sorpresa. In Serie A questo confronto è arrivato alla settima giornata di andata e ha visto la Vanoli soccombere per 79-82 dopo una partita molto strana, in cui era partita malissimo (2-21) ...