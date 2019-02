Festival di Berlino | chiusura con il film su Aretha Franklin

Festival di Berlino 2019 - mistero sul ritiro del film Zhang Yimou. Charlotte Rampling Orso alla carriera : Un’edizione di transizione a tutti i livelli la 69ma del Festival di Berlino in chiusura fra due giorni, ma con il concOrso prematuramente finito a causa del ritiro dell’atteso film di Zhang Yimou, impossibilitato a mandare la copia ufficialmente “per cause tecniche”. È chiaro che la motivazione divulgata da Berlinale non possa svelare la probabile verità dietro al mistero di Yi miao zhong (Un secondo), presumibilmente legata al blocco del visto ...

Roberto Saviano - Festival di Berlino : red carpet di La paranza dei bambini : Ma tutto il mondo è così, oggi. 'La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi: nei cinema dal 13 febbraio Claudio Giovannesi, da romano che effetto ti ha fatto? Nel centro storico di Napoli c'è ...

Festival di Berlino - La paranza dei bambini : quando la “perdita dell’innocenza” passa dall’uso delle armi e dello spaccio : Rione Sanità, Napoli, ai giorni nostri. Una volta compiuto il suo primo omicidio travestito e truccato da donna, l’adolescente Nicola, capo della gang criminale protagonista del film, torna a casa e piange allo specchio con il rimmel che gli cola sulle guance. Per capire La paranza dei bambini, opera terza di Claudio Giovannesi, unico titolo italiano in Concorso al Festival di Berlino 2019, bisogna partire da questa sequenza. La realtà criminale ...

Festival di Berlino 2019 - presentato in anteprima mondiale “Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti : “Grazie di avermi guardata”. Verida, poco più che un’adolescente, vive nascosta sotto lunghe tuniche e strati di veli. Ma sa che gli occhi del suo giovane amico sanno vedere oltre, o almeno quanto basta per darle la forza di andare avanti. E’ un’altra bella sorpresa tricolore il film Il corpo della sposa – Flesh out di Michela Occhipinti, esordiente con un film di finzione e concorrente nella sezione Panorama. Nato dallo sguardo cosmopolita ...

Cinema - Napoli protagonista al Festival di Berlino : 'È il set più amato d'Italia' : 'Due dei cinque rappresentanti italiani in corsa a Berlino hanno girato a Napoli: l'unico film in concorso per l'Italia, 'La paranza dei bambini' con la regia di Claudio Giovannesi, ed il documentario ...

«La paranza dei bambini» scuote il Festival di Berlino : L'incoscienza, la ferocia, l'euforia del crimine. E l'adolescenza negata. «La camorra è l'unica struttura che crede nei giovani. Al Sud, per loro, la criminalità è l'unica risorsa, l'unica possibilità ...

Festival di Berlino 2019 - Christian Bale show : “Cheney il personaggio più terribile” : “Il personaggio più potente e terribile che ho finora interpretato”. D’altra parte Christian Bale non avrebbe ringraziato il diavolo in persona per averlo ispirato dentro all’ingombrante corpo di Dick Cheney. “Mi sentivo come un bulldozer indistruttibile ad ogni possibile pugno!”. Uno dei pochi veri divi hollywoodiani presenti alla 69ma Berlinale, il grande attore gallese in corsa all’Oscar da protagonista ha accompagnato la premiere tedesca ...

Berlino - il carisma e la vitalità di Carolina/Dafne in un Festival senza sorprese (se non in negativo) : “Piacere mi chiamo Carolina e sono senza fronzoli”. Non è una diva la non-attrice che interpreta Dafne nell’omonimo film di Federico Bondi, però ha carisma e personalità da vendere. Presentato ieri sera in Panorama alla 69ma Berlinale, il secondo lungometraggio del regista fiorentino ha commosso ed entusiasmato il pubblico che non potrà dimenticare la performance di Carolina Raspanti, una 35enne che vive con naturale consapevolezza la sindrome ...

Berlino - l'Italia brilla in un Festival che non convince. Aspettando Saviano : l'Italia risplende in questa Berlinale che fa acqua non solo in senso meterologico, iniziata con la solidarietà sentimentale di Lone Sherfig , The kindness of strangers , accolta tiepidamente dai ...

Dal cellulare alla pistola - Ferrente porta ?Selfie? al Festival di Berlino : Come dimostra ?Selfie? (Ho sognato che Davide era vivo) di Agostino Ferrente, ci sono anche i millennials nei quartieri infestati dalla camorra. Ragazzi che si raccontano con...

Festival di Berlino - Selfie strappa applausi : camorra e malessere esistenziale raccontati dai millennials : “Ho provato a spacciare ma non è la cosa mia”. Così parlava il 16enne dal rione Traiano, un occhio sul mondo e l’altro sullo smartphone. Perché è vietato sbagliare una confessione così importante nella sua Selfie-ripresa. A guidarlo, comunque, c’è lo sguardo attento di Agostino Ferrente che giammai ha deciso di delegare altrove la sua funzione di regista benché il suo nuovo film – Selfie – sia interamente girato via autoriprese dai suoi giovani ...

Dal cellulare alla pistola - Ferrente porta 'Selfie' al Festival di Berlino : Dicevo appunto a Gianni che non volevo raccontare l'indagine non fare la cronaca di quello che era successo, ma mostrare solo il contesto in cui questo era avvenuto. E mentre raccontavo questo c'era ...

Festival di Berlino - Grâce à Dieu di François Ozon : l’attualità irrompe con la pedofilia nella chiesa : Cinema e attualità legati da un lungo caso di giudiziario ancora aperto. Con l’atteso Grâce à Dieu di François Ozon in concorso oggi, la 69ma Berlinale entra nelle pieghe di una delle forme criminali più tragiche e delicate del nostro tempo (e non solo…), i preti pedofili e il comportamento omertoso tenuto dalle gerarchie ecclesiastiche nei loro confronti. La vicenda si lega ai fatti accaduti fra gli anni ’80 e ’90 da padre Bernard ...