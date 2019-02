Ferrari SF90 F1 2019 | immagini e tutti i segreti della monoposto

termometropolitico

: ?? Svelata la #Ferrari SF90 ???????? La monoposto di #Vettel e #Leclerc ?? Vi piace ? #SkyMotori @mara_sangiorgio - SkySportF1 : ?? Svelata la #Ferrari SF90 ???????? La monoposto di #Vettel e #Leclerc ?? Vi piace ? #SkyMotori @mara_sangiorgio - RaiSport : #essereferrari #Ferrari #SF90 #Vettel:'Purtroppo non ho la tuta.Vorrei salire e guidarla.Non vedo l'ora.Negli ultim… - SkySportF1 : ?? Svelata la #Ferrari #SF90 ?? Nome per celebrare i 90 anni della scuderia #SkyMotori @mara_sangiorgio -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)F1Laha presentato la 65esimasua storia in Formula 1; si chiamain onore del 90esimo compleannocasa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuovasi tinge di un rosso più opaco con alcune parti in nero.F1: ala anteriore, posteriore e prese d’aria Il regolamento per ilha determinato una semplificazione dell’ala anteriore. Aumenta la larghezza fino a 2 metri, in pratica, la stessa misuracarreggiatavettura. Adesso, non potranno esserci più di 5 profili orizzontali. Invece, sono stati eliminati del tutto gli elementi verticali, parallelamente è stata semplificata la geometria delle ...