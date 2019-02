Ferrari | presentata la SF-90 | la nuova monoposto per il Mondiale di F1 2019

F1 - presentata la nuova Ferrari SF-90. Lanciata la sfida alla Mercedes : Si chiama SF-90 la nuova , splendida, Ferrari di casa Maranello, la vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 e che, nell’idea di tutta la scuderia, dovrà riportare a casa un titolo mondiale che manca ormai da 12 anni. La monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata è stata svelata all’insegna dell’orgoglio, incominciando dallo slogan #Essere Ferrari che conferma come la squadra si voglia unire in maniera ...

Presentata la nuova Ferrari Cambio di colore : rosso opaco o arancione? La presentazione : Presentata la macchina che avrà il compito di tornare al successo in un campionato del mondo: Ha un colore rosso opaco tendente all’arancione

Formula 1 - Presentata la nuova Ferrari SF90 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno tolto il velo alla nuova Ferrari SF90 , la monoposto con la quale prenderanno parte al Mondiale di Formula 1 2019. Ad assistere alla presentazione tutti i vertici della Rossa, dal ceo Louis Camilleri al presidente John Elkann, ma anche i giovani della FDA tra cui Mick Schumacher.Il debutto di Binotto come team principal. Nonostante fosse una presentazione internazionale, il nuovo team principal della ...

F1 - quando viene presentata la nuova Ferrari? Data - programma e orario. Come vederla in tv e streaming : Cari appassionati di Formula Uno e tifosi della Ferrari, l’attesa si può definire ormai conclusa. La nuova monoposto di Maranello, infatti, sarà presentata tra soli tre giorni: venerdì 15 febbraio alle ore 10.45. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dunque, toglieranno i veli alla nuova vettura con il Cavallino Rampante sul telaio, e che prenderà parte al Mondiale di F1 2019 tra poche ore. L’evento si potrà seguire live ed in streaming sul ...