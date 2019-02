Ferrari | presentata la nuova SF90 a Maranello Il 17 marzo via al mondiale di Formula Uno

Presentata a Maranello la nuova Ferrari SF90 : a sorprendere è il colore : Tinta rossa meno accesa, inserti neri e linee semplici, specialmente nell'ala anteriore per assecondare le nuove norme regolamentari sull'aerodinamica. Sono queste due caratteristiche subito evidenti della SF90, la nuova monoposto Ferrari per la stagione F1 del 2019. L'auto è stata svelata a Maranello in attesa di debuttare in pista lunedì, nei test di Barcellona e poi in campionato il 17 marzo a Melbourne, per rompere il digiuno ...