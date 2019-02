Ferrari | ecco la nuova SF90 | «Punterà a vincere il Mondiale» Rosso opaco e una dedica

Ecco la nuova Ferrari : si chiama SF90 : Si chiama SF90 per omaggiare i 90 anni del Cavallino rampante e, a prima vista, ha come novità più evidente il rosso opaco miscelato al nero che rimpiazza il rosso fiammante tradizionale. È la nuova ...

Formula 1 - ecco la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : MARANELLO, Modena, - La Ferrari toglie il velo alla sf 90 l'auto che, nelle mani di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dovrebbe nelle speranze del team di Maranello riportare le rosse in cima al ...

Nuova Ferrari F1 : ecco la SF90 che punta al titolo 2019 : MARANELLO - C?è, come previsto, la dedica ai 90 anni di storia della Rossa di Maranello nel nome della prima monoposto Ferrari della presidenza John Elkann. La SF90 è stata...

F1 - la rivelazione di Stefano Domenicali : “ecco cosa faceva Schumacher prima della presentazione di una nuova Ferrari” : L’ex capo della Gestione Sportiva del team di Maranello ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Michael Schumacher E’ il giorno della presentazione ufficiale della Ferrari, a Fiorano si alzano i veli sulla nuova monoposto del Cavallino che proverà a riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal lontano 2007. LaPresse/Photo4 La scuderia in rosso si veste a festa per l’atteso lancio, che da sempre assume un ...

Formula 1 2019 - ecco la nuova Mercedes. Una super macchina per fermare la Ferrari : Il dominio assoluto dal 2014, alba della F1 ibrida, non ha tolto un grammo di appetito allo squadrone Mercedes. Cacciatori di stelle e di record, Lewis Hamilton punta al sesto allora per mettersi in ...

F1 – Novità Ferrari - Sebastian Vettel prova il nuovo sedile : ecco com’è andato il ‘seat fitting’ sulla Rossa 2019 : Sebastian Vettel, presso Maranello, ha effettuato il ‘seat fitting’ sulla nuova Ferrari: il pilota tedesco si è accomodato per la prima volta sul nuovo sedile della monoposto che guiderà per la stagione 2019 Il countdown prosegue inesorabile, la data che tutti i tifosi della Ferrari aspettano, segnata in rosso (ovviamente!) sul calendario, è quella del 15 febbraio: il giorno in cui verrà presentata la nuova Ferrari 2019! Manca ...

Presentazione Ferrari 2019 – Svelato l’orario ufficiale : ecco tutte le novità su come e dove seguire la cerimonia in steaming! : Svelato l’orario ufficiale della Presentazione della nuova Ferrari 2019: la cerimonia prenderà il via alle 10:45 del 15 febbraio presso Maranello e potrà essere seguita in streaming Per tutti gli appassionati della ‘Rossa’ più amata delle 4 ruote, quest’anno San Valentino arriverà con un giorno di ritardo. Il prossimo 15 febbraio infatti, tutti i tifosi della Ferrari potranno assistere alla Presentazione ufficiale ...

Ferrari - ecco la 812 Superfast 'pompata' dalla Novitec. Iniezione di cavalli - look estremo e cerchi da 22' : L'abitacolo è stato sottoposto a vari interventi, a partire dalla sostituzione dei sedili montati di serie con poltrone più profilate, ispirate al mondo del motorsport. La scelta, anche cromatica, di ...

