ilgiornale

: sono stata al concerto degli oned, 5sos, fedez, Tiziano ferro, Annalisa, Anastacia e Rihanna - sorrjdimiharry : sono stata al concerto degli oned, 5sos, fedez, Tiziano ferro, Annalisa, Anastacia e Rihanna -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) San Valentino non vuol dire solo fiori e cioccolatini, ma anche look e apparenza. Certo non per tutti e soprattutto non per noi comuni mortali, ma per un certo tipo di vip di sicuro. Ecco quindi che ...