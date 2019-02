Fattura elettronica 2019 in ritardo | costo sanzioni e chi deve pagare

Firma digitale Fattura elettronica 2019 : b2b e privati. Quando è necessaria : Firma digitale fattura elettronica 2019: b2b e privati. Quando è necessaria fattura elettronica e Firma digitale È sempre necessaria la Firma digitale sulla fattura elettronica 2019? E Quando è obbligatoria? La fattura elettronica, il cui obbligo di utilizzo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio di quest’anno, continua a sollevare alcuni dubbi e domande. Tra queste si annoverano quelle relative alla Firma digitale. Quando è necessaria ...

Verifica Fattura elettronica 2019 : come controllare online i documenti : Verifica fattura elettronica 2019: come controllare online i documenti Dove controllare le fatture elettroniche come funziona la Verifica fattura elettronica, ovvero come monitorare i documenti emessi e ricevuti ed evitare eventuali errori? Le funzionalità di invio e monitoraggio si trovano sul portale Fatture e Corrispettivi. Per accedere alle funzioni di controllo sarà necessario selezionare la voce fatturazione elettronica, e di seguito ...

Fattura elettronica non pagata o consegnata : cosa fare per avere i soldi : Fattura elettronica non pagata o consegnata: cosa fare per avere i soldi L’obbligo della Fattura elettronica attivo dal 1° gennaio 2019 alimenta dubbi rispetto a situazioni anomale che talvolta possono verificarsi. Per esempio in questo articolo abbiamo provato a spiegare cosa fare e quando registrare una Fattura elettronica pagata nel 2019 ed emessa nel 2018. Di seguito vediamo invece un altro caso pratico: cosa fare per avere i soldi ...

Fattura elettronica. Commercialisti chiedono allungamento moratoria sulle sanzioni : Proroga della moratoria sulle sanzioni per la trasmissione in ritardo delle fatture elettroniche, con lo slittamento dal 16 febbraio al

Fattura elettronica 2019 : bolletta luce o gas - cosa cambia dal 2019 : Fattura elettronica 2019: bolletta luce o gas, cosa cambia dal 2019 Fattura elettronica per bolletta luce o gas, come cambia La novità della Fattura elettronica obbligatoria, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, investirà anche le bollette della luce e del gas. Infatti, per le aziende che gestiscono servizi legati alle utenze non ci saranno adempimenti diversi rispetto a quello a cui dovranno adeguarsi le altre imprese. I ...

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

Scadenze fiscali febbraio 2019 : Iva - spesometro e Fattura elettronica : Scadenze fiscali febbraio 2019: Iva, spesometro e fattura elettronica Calendario Scadenze fiscali a febbraio 2019 Tra adempimenti Iva, spesometro, Lipe e fattura elettronica, anche febbraio 2019 risulta un mese ricco di Scadenze fiscali. Le date più ricche e importanti sono 3: in primis il 18 e il 28 febbraio, ma anche il 25 febbraio con gli elenchi Intrastat risulta una data da segnare sul calendario fiscale. Cominciamo dunque a elencare ...

Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie - ecco perché : Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie, ecco perché spesee sanitarie, niente Fattura elettronica L’obbligo di Fatturazione elettronica è entrato in vigore giusto un mese fa: normale che siano ancora molti i quesiti a cui è necessario rispondere. Dunque, in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuove precisazioni riguardanti l’e-Fattura. Importanti, in particolare, quelle relative alle spese ...

Fattura elettronica 2019 : obbligo B2B e B2C differenza e come si fa : Fattura elettronica 2019: obbligo B2B e B2C differenza e come si fa obbligo e differenza tipologie Fattura elettronica Il 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo della Fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer). come si può intuire, il primo campo si riferisce alle relazioni tra professionisti e imprese con partita Iva. Il secondo, invece, riguarda le relazioni ...

Fattura elettronica 2019 : detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente : Fattura elettronica 2019: detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente detrazioni fiscali e acquirente Fattura elettronica Dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di Fattura elettronica 2019 per i titolari di partita Iva, fatta eccezione per i lavoratori che operano nei regimi agevolati (forfettari e minimi). Tuttavia c’è grande timore da parte delle partite Iva e dei commercialisti, soprattutto per le tempistiche e i tecnicismi che riguardano la ...

Iva e Fattura elettronica - una scadenza ogni 6 giorni : ... Cndcec, ha scritto al direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria: obiettivo del presidente Massimo Miani allungare fino al 16 marzo la moratoria sulle ...

Fattura elettronica 2019 : controlli Finanza in corso - i documenti a rischio : Fattura elettronica 2019: controlli Finanza in corso, i documenti a rischio controlli Fattura elettronica 2019 dalla Finanza Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore la Guardia di Finanza avrà un ruolo primario nei controlli sulle fatture elettroniche, avendo a disposizione le banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Incrociando i dati ricavati dalle fatture digitali e utilizzando lo scambio dei dati internazionali, la Guardia di Finanza ...

Fattura elettronica a pagamento dai benzinai - quanto chiedono per farla : Fattura elettronica a pagamento dai benzinai, quanto chiedono per farla Fattura elettronica dal benzinaio La Fattura elettronica è a pagamento? La richiesta è illegittima e bisognerebbe segnalare la cosa alla Guardia di Finanza. quanto appena detto si riferisce a degli episodi avvenuti in alcune stazioni di benzina, dove alla richiesta della Fattura elettronica, il benzinaio aggiunge una commissione variabile tra 1 euro e 1,50 euro ...

Fattura elettronica 2019 : codice destinatario - quando e a chi si comunica : Fattura elettronica 2019: codice destinatario, quando e a chi si comunica codice destinatario Fattura elettronica, come si genera La Fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, ma sono ancora diversi i dubbi in attesa di risposta da parte degli operatori Iva tenuti all’adempimento. Tra le questioni sollevate spesso spicca quella relativa al codice destinatario. Cos’è, quando si utilizza e a chi si comunica? Cerchiamo ...