F1 | svelata la Ferrari di Vettel e Leclerc | si chiama SF90

F1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : le sensazioni di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : I due piloti sono intervenuti nel corso della presentazione della nuova Ferrari, esprimendo le proprie sensazioni sulla nuova monoposto Un rosso più opaco, con nuovi inserti neri che rendono ancora più aggressiva la nuova Ferrari. La SF90 si è mostrata al mondo rivoluzionata rispetto al passato, tantissime novità pronte ad essere portate in pista in occasione dei test di Barcellona in programma da lunedì sul circuito del Montmelò. Presenti ...