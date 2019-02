F1 | la rivelazione di Stefano Domenicali | “ecco cosa faceva Schumacher prima della

Maria De Filippi fa una rivelazione su Pamela - che sorprende Stefano : Pamela e Stefano del Trono Over: la rivelazione di Maria De Filippi spiazza E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E sul finire della trasmissione, la conduttrice ha dato ampio spazio a Pamela Barretta e Stefano Torrese. Difatti i due, in queste ultime puntate del dating, hanno discusso animatamente. Il motivo? Lui ha iniziato a conoscere Roberta, e lei, di conseguenza, è uscita con Riccardo. Una situazione ...

Benedetta Mazza e Stefano Sala - la rivelazione a Pomeriggio 5 : «Siamo stati in vacanza insieme. Lo adoro» : Benedetta Mazza e Stefano Sala, vacanze insieme in montagna. L'ex gieffina, ospite oggi a Pomeriggio 5, ha rivelato di aver trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia del modello milanese....

Benedetta Mazza soffre per Stefano Sala? La rivelazione di lui : Stefano Sala chiude con Benedetta Mazza: “Era consapevole” Nell’ultima edizione del GF Vip, Benedetta Mazza e Stefano Sala hanno fatto molto parlare. La ragione? I due hanno avuto dei comportamenti assai equivoci l’un con l’altra. Atteggiamenti che hanno fatto finire nell’occhio del ciclone Stefano Sala in quanto impegnato con un’altra. Ma adesso, che il reality è finito, come andranno le cose? A ...

Stefano Sala fa una rivelazione su Dasha : “Provo ancora sentimenti” : Stefano Sala prova ancora sentimenti per Dasha Dereviankina Terzo classificato della terza edizione del versione Vip del Grande Fratello, Stefano Sala ha contattato subito la sua fidanzata Dasha Dereviankina, messa da parte durante la sua esperienza grazie alla vicinanza di Benedetta Mazza, che il modello continua a chiamare “amica”. Benedetta è stata una grande amica, forse più di un’amica, gli ha dato grande forza anche nei ...