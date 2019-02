F1 Ferrari | Leclerc | «Vettel campione | imparerò da lui»

F1 Ferrari - Leclerc emozionato : «Sarà una stagione esaltante» : MARANELLO - L'avere al fianco un 4 volte iridato come Vettel 'è una grande opportunità, posso imparare da lui. Sono certo che sarà una stagione esaltante, la chiave sarà lavorare assieme'. Lo ha detto ...

Formula 1 - nuova Ferrari SF90 : la scheda tecnica della macchina di Vettel e Leclerc : Rosso opaco tendente al 'corallo' e una aerodinamica 'calibrata' ai nuovi regolamenti con la scritta "Mission Winnow" sul davanti: queste le caratteristiche principali della livrea nuova Ferrari SF 90 ...

F1 - Charles Leclerc : “Essere in Ferrari è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di girare con la Rossa” : Inutile negarlo, Charles Leclerc è una delle attrazioni della presentazione della nuova Ferrari SF-90 che ha avuto luogo quest’oggi a Maranello. Il vernissage della Rossa, che punta al successo del titolo iridato, è qualcosa che ha catalizzato l’attenzione di tutti ed è logico che i piloti siano i più coinvolti. Il monegasco è entusiasta perché cosciente di avere una grande occasione a soli 21 anni ma nello stesso è consapevole che ...

DIRETTA PRESENTAZIONE Ferrari 2019/ Formula 1 - foto : Vettel e Leclerc sono pronti! : DIRETTA PRESENTAZIONE FERRARI 2019, Formula 1: si alzano i veli sulla nuova monoposto di Vettel e Leclerc, le foto della nuova SF90 , oggi 15 febbraio, .

Vettel : 'Ferrari sulla strada giusta'. Leclerc : 'Pressione? No - un'occasione' : 'Non ho la tuta e non posso mettermi nell'abitacolo. Ma non vedo l'ora di salire sull'auto e partire, ogni volta è un'emozione incredibile'. Sono le prime sensazioni di Sebastian Vettel, di fronte ...

Presentata la SF90 - La Ferrari di Vettel e Leclerc : Roma, 15 feb., askanews, - Si chiama SF90 la monoposto con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno di interrompere il digiuno nel Mondiale piloti di F.1 che dura dal 2007. Un rosso meno ...

La Ferrari si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Vettel e Leclerc : Ad appena 21 anni e con altrettanti GP alle spalle, ecco l'opportunità di una vita per il monegasco, correre con la monoposto più importante e prestigiosa del mondo. La carriera Nato nel 1996 a ...

F1 - svelata la Ferrari di Vettel e Leclerc : si chiama SF90 : Con la presentazione della nuova monoposto, la SF90 , è inziata ufficialmente la stagione 2019 della Ferrari . Una presentazione in grande stile per la vettura che è colorata di un rosso un pochino ...

F1 - svelata la nuova Ferrari SF90 : le sensazioni di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : I due piloti sono intervenuti nel corso della presentazione della nuova Ferrari, esprimendo le proprie sensazioni sulla nuova monoposto Un rosso più opaco, con nuovi inserti neri che rendono ancora più aggressiva la nuova Ferrari. La SF90 si è mostrata al mondo rivoluzionata rispetto al passato, tantissime novità pronte ad essere portate in pista in occasione dei test di Barcellona in programma da lunedì sul circuito del Montmelò. Presenti ...

Formula 1 - ecco la Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc : MARANELLO, Modena, - La Ferrari toglie il velo alla sf 90 l'auto che, nelle mani di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, dovrebbe nelle speranze del team di Maranello riportare le rosse in cima al ...

Ferrari 2019 : la nuova macchina di Vettel e Leclerc si presenta alla F1 in live streaming : Oggi su Sky Sport F1, Sky Sport 24 e Skysport.it , appuntamento da non perdere con " Speciale Race Anatomy " presentazione Ferrari" . Fabio Tavelli e Federica Masolin condurranno lo studio d'...

F1 – Horner stuzzica la Ferrari : “Vettel? Leclerc gli metterà pressione - con Raikkonen non era abituato ma…” : Charles Leclerc metterà pressione a Sebastian Vettel. Chris Horner ne è sicuro e sottolinea il dualismo fra il tedesco e il monegasco in vista della nuova stagione La nuova stagione di F1 è ormai alle porte e le scuderie, nella manciata di giorni che mancano ai primi test ufficiali, stanno lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli. Ad iniziare dal team building per tutte le scuderie che hanno effettuato qualche cambio fra i loro ...

F1 - Ferrari - Horner : 'Leclerc? Potrebbe accrescere il livello di Vettel' : Ma questa nuova sfida Potrebbe accrescere le qualità del quattro volte campione del mondo, che il team principal della Red Bull conosce molto bene. " Charles è un talento davvero eccitante ha ...

Ferrari - Leclerc a Maranello per la messa a punto del sedile : Manca poco più di una settimana alla presentazione della nuova Ferrari, e a Maranello si approntano gli ultimi dettagli della macchina che scenderà in pista nel campionato del mondo di F1 2019. Charles Leclerc è salito oggi per la prima volta sulla monoposto della che guiderà nella stagione 2019. Il pilota monegasco ha effettuato questa mattina il cosiddetto seat fitting, ...