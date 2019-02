Enrico Letta ironizza sul nuovo libro di Renzi | “Il vero titolo? #Nonhoimparato”

Enrico Letta : “Il vero titolo del libro di Renzi? ‘Non ho imparato'” : L'ex premier Enrico Letta replica con un tweet ironico alle critiche indirizzate a lui, contenute nel nuovo libro di Matteo Renzi: "Il vero titolo del libro di Renzi? 'Non ho imparato'. Ops, si scherza". Gli risponde Parrini (Pd): "Dev'essere frustrante per un ex presidente del Consiglio accorgersi che solo se attacca Renzi qualcuno gli dà un posticino in cronaca"Continua a leggere

"Per superare il sovranismo sogno un'Italia mondiale". Intervista a Enrico Letta : Quali sono stati gli errori politici che ci hanno portato a questo punto? La cosa tocca un po' tutti gli aspetti della vita, tocca la politica, l'economia, la cultura, l'educazione, ovviamente il ...

Enrico Letta : 'Nello scontro con la Francia - l'Italia ha solo da perderci' : Sulla tensione diplomatica in corso in questi giorni tra Roma e Parigi è intervenuto anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, in carica dall'aprile 2013 al febbraio 2014, Enrico Letta, il quale in un'intervista rilasciata ieri a Maria Latella a "24 mattino" su Radio 24, ha sostenuto che in questo conflitto il Paese italiano non ha nulla da guadagnare. Parallelamente intanto, nella vicina Francia, i vari giornali non hanno opinioni così ...

Enrico NIGIOTTI - 'NONNO HOLLYWOOD'/ Video : polemica per la scaletta : 'canto dopo le 24' - Finale Sanremo 2019 - : ENRICO NIGIOTTI è in gara a Sanremo 2019 con 'NONNO HOLLYWOOD', una ballad dedicata al nonno: 'è stato il mio miglior amico per tre anni'

Sanremo 2019 e la scaletta iniqua. Enrico Nigiotti : «tre sere su quattro sul palco dopo mezzanotte». Il Volo e Nek sempre nella prima parte : Enrico Nigiotti (dal suo profilo Twitter) Su una scala, normalmente, c’è chi sale e c’è chi scende. Nelle scalette del Festival di Sanremo 2019, invece, alcuni non riescono a muoversi di un gradino, poichè relegati sul fondo o, per l’esattezza, a tarda notte. E’ il caso per esempio di Enrico Nigiotti, che questa sera si esibirà per la quarta volta sul palco dell’Ariston e, per la terza, intorno a mezzanotte. Sanremo ...

Sanremo - Enrico Nigiotti si arrabbia per la scaletta : “Canto sempre dopo mezzanotte - grazie” : Enrico Nigiotti si è lamentato in diretta al Tg2 della scaletta del Festival di Sanremo che lo ha visto quasi sempre collocato nelle ultime posizioni. “Se sono favorito? Io son favorito a cantare sempre dopo la mezzanotte, quindi grazie a chi fa la scaletta”, ha detto il cantante livornese visibilmente irritato. Non una contestazione da poco, dal momento che dall’ordine di uscita può influenzare anche l’esito del televoto, con la platea di prima ...

Enrico Letta : "La reazione di Macron è arrivata fin troppo tardi" : Enrico Letta, non la colpiscono le modalità extra-istituzionali di questa crisi con la Francia, come se fosse uno scontro tra partiti, più che tra Stati?Non mi colpisce perché ci leggo uno scimmiottamento di Trump, che fa esattamente così: quando è in difficoltà a casa, tira una bomba internazionale dopo l'altra. Vedi il Messico, vedi la Cina. È la classica tattica di chi apre un fronte e si ...

Enrico Letta condivide l’appello di Prodi : “Zingaretti può essere il padre del Pd” : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, condivide l'appello di Romano Prodi sul futuro del Pd: "Mi piacerebbe molto che si realizzasse il suo auspicio di avere un padre per il Pd e Zingaretti potrebbe esserlo". Letta sostiene quindi la candidatura di Zingaretti alla segreteria del partito e accoglie positivamente anche il manifesto lanciato da Carlo Calenda in vista delle europee.Continua a leggere

Enrico Letta fa eco a Romano Prodi : "Zingaretti può essere padre del Pd - attorno a lui e Calenda si può costruire" : "L'intervista di Prodi mi è piaciuta e la condivido. Mi piacerebbe molto che si realizzasse il suo auspicio di avere un padre per il Pd e Zingaretti potrebbe esserlo. Credo che Zingaretti e Calenda siano persone attorno alle quali si possa costruire una proposta alternativa per gli italiani". A dirlo è l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, intervenendo a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella. Quanto al consenso del Pd alle ...

'Il reddito di cittadinanza è nel Dna del centrosinistra' - dice Enrico Letta : 'Quello che è stato fatto è una bandiera. Ma in Italia c'è una fragilità diffusa che non è risolvibile col reddito di cittadinanza così com'è oggi. La povertà non è stata e non sarà abolita. Il ...

Enrico Letta al Fatto : "Su Salvini M5s rischia" : I Cinque Stelle possono risolvere il caso Salvini senza far esplodere tutto? "Dipende se riescono a spostare il problema a dopo le Europee, immaginando una fine anticipata della legislatura. Ma i Cinque Stelle corrono gli stessi rischi di tutti i nuovi fenomeni politici di questi anni.L'innamoramento che ho visto in Francia per Emmanuel Macron non ha eguali, se non forse quello dell'Italia di oggi per Salvini.Ma c'è un momento in cui ...

Salvini farà la fine di Renzi e Macron - ha detto Enrico Letta a Brescia : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, è tornato a parlare di politica italiana durante la presentazione del suo ultimo libro ("Ho imparato", edito da "Il mulino") a Brescia. L'affondo dell'ex premier è subito per Salvini. "Dobbiamo ribellarci culturalmente all'idea di diventare tutti Orban - ha spiegato dal palco - Salvini nega l'italianità: noi dobbiamo contendergli l'Italia, non ha nessun titolo a rappresentarla nella ...

Matteo Renzi deriso da Enrico Letta - la vendetta cinque anni dopo : "Forse gli telefono - così..." : La vendetta è un piatto da servire freddo. In questo caso, freddissimo. Sono infatti passati cinque anni dal celebre "Enrico stai sereno", con cui Matteo Renzi rassicurò Enrico Letta sul fatto che non voleva prendere il suo ruolo di premier, salvo farlo pochissimi giorni dopo. Da quel giorno, Letta

Matteo Renzi deriso da Enrico Letta - la vendetta cinque anni dopo : 'Forse gli telefono - così...' : Da quel giorno, Letta si è eclissato dal mondo della politica mentre Renzi, dopo i fasti iniziali, è stato al centro di un rapidissimo e rovinoso declino politico . E ora, intervistato a Circo ...