Elezioni regionali Sardegna 2019 | chi sono i candidati e come si vota

Elezioni regionali 2019 : data - dove e quando si vota. Il calendario : Elezioni regionali 2019: data, dove e quando si vota. Il calendario calendario Elezioni regionali 2019 Aggiornamento: bocciato dal Tar l’Election Day con le Europee per quanto riguarda le regionali in Basilicata. Si voterà il 24 marzo 2018. calendario Elezioni regionali 2019 Non solo Europee, nel 2019. Infatti saranno chiamati alle urne anche circa il 50% dei comuni italiani nel prossimo appuntamento con le Elezioni amministrative. ...

Elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Elezioni regionali : domenica 24 febbraio si vota in Sardegna : Dopo la tornata elettorale abruzzese dello scorso 10 febbraio, il 24 dello stesso mese toccherà alla Sardegna votare per il rinnovo delle giunta e del presidente della regione e il Movimento Cinque Stelle rischia di ottenere un nuovo fallimento. Alcuni sondaggi evidenziano un'elevata preferenza per il candidato del centrodestra Christian Solinas, il secondo posto sembra spettare al centrosinistra con Massimo Zedda, attualmente sindaco di ...

Risultati Elezioni regionali Abruzzo 2019 : consiglieri eletti e chi ha vinto : Risultati elezioni regionali Abruzzo 2019: consiglieri eletti e chi ha vinto regionali Abruzzo, i Risultati In Abruzzo ha vinto – nettamente – il centrodestra. La coalizione guidata da Marco Marsilio, esponente di Fratelli d’Italia, supera le aspettative e sfiora il 50% dei voti. elezioni regionali Abruzzo: come è andata a Pd e M5S? Dietro la coalizione di centrodestra, si pone il centrosinistra di Giovanni Legnini: il candidato ...

Le liste dei candidati alle Elezioni regionali Sardegna 2019 - Sky TG24 - : Corsa a sette, senza nessuna donna, tra gli sfidanti per succedere a Francesco Pigliaru il prossimo 24 febbraio: per il centrodestra c'è Christian Solinas, per il centrosinistra Massimo Zedda, per il ...

Elezioni regionali Sardegna 2019 - come si vota - Sky TG24 - : Il 24 febbraio urne aperte dalle 7 alle 22. Sono sette i candidati che si contendono la carica di governatore, dopo la decisione del presidente uscente Francesco Pigliaru di non ricandidarsi

Elezioni regionali - Beppe Grillo ad abruzzesi : “Ora ci ridiano i 700 milioni che gli abbiamo dato” : Beppe Grillo commenta, durante il suo spettacolo, il risultato del M5s alle Elezioni regionali in Abruzzo: "Io accetto tutto, accetto che il popolo abruzzese abbia deciso e ha fatto benissimo. Chiedo solo una cosa ufficialmente, che ci diano indietro i 700 milioni di euro che gli abbiamo dato l'anno scorso, quattro ambulanze e gli spazzaneve a turbina".Continua a leggere

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : cosa cambia per il governo - le reazioni : Elezioni regionali Abruzzo 2019: cosa cambia per il governo, le reazioni I risultati delle regionali in Abruzzo non sono lo specchio del paese. Di questo non c’è alcun dubbio. Prima di tutto, le Elezioni ai vari livelli di governo si diversificano in termini di comportamento degli elettori. Complici, prima di tutto, le differenti regole elettorali e, principale conseguenza di quest’ultima variabile, il diverso coordinamento delle ...

Elezioni regionali Abruzzo - Ufficializzati i consiglieri eletti. Ecco tutti i nomi : L'Aquila - Il Ministero dell'Interno ha ufficializzato i nomi dei consiglieri regionali eletti in Abruzzo per la nuova assemblea che è a maggioranza centrodestra e sarà composta da 10 rappresentanti della Lega, 3 di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 di Udc-Dc-Idea, 1 di Azione Politica, 3 del Partito democratico, 1 della lista Legnini Presidente, 1 di Abruzzo in Comune e 7 del Movimento cinque stelle Nello ...

Elezioni regionali Abruzzo : cosa farà adesso Matteo Salvini : Hanno vinto tutti e non ha perso nessuno? No, questo giochetto non funziona con le Regionali in Abruzzo. Un test piccolo, certamente, ma che può avere conseguenze profonde sul quadro politico nazionale. Proviamo a capire cosa potrebbe accadere e come (e se) cambiano gli equilibri interni al governo guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Elezioni regionali : Ecco i Campioni di Preferenze Lista per Lista : Per la Lista Azione Politica il più votato è Roberto Santangelo a L'Aquila. E nella Lista UDC-DC-IDEA la più votata in Abruzzo è la candidata 'scomoda' Marianna Scoccia a L'Aquila, moglie di Andrea ...

Elezioni regionali in Abruzzo : trionfa Marsilio (Cdx) sul centrosinistra - crollo del M5S : Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, si è aggiudicato la poltrona di governatore della regione Abruzzo per i prossimi cinque anni. Stando alle ultime proiezioni elettorali dell’istituto di ricerca Swg, il senatore di Fratelli d’Italia ha infatti ottenuto complessivamente oltre 200.000 voti, raggiungendo così circa il 49% delle preferenze elettorali su base regionale. Vola la Lega con il 28%: il movimento di Salvini incassa ...