Elezioni europee 2019 | la guida al voto | tutto quello che c' è da sapere

Chi sono gli alleati del Movimento 5 stelle alle Elezioni europee? : Luigi Di Maio alla presentazione dell’alleanza per le elezioni europee. (foto: Stefano Montesi – Corbis/Corbis via Getty Images) Luigi Di Maio ha sciolto la riserva. Il Movimento 5 stelle si presenterà alle elezioni europee di maggio in un’alleanza formale con il partito croato anti-sfratti Zivi Zid, coi polacchi di Kukiz 15, i finlandesi di Liike Nyt e i greci di Akkel. Restano fuori dal gruppo, almeno per ora, i gilet ...

Candidati Elezioni europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle Europarlamentarie 2019. Elezioni Europee 2019: le ...

Elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...

Elezioni europee 2019 : data - sondaggi - presentazione liste e chi vota : Elezioni europee 2019: data, sondaggi, presentazione liste e chi vota data Elezioni europee 2019 in Italia Le prossime Elezioni europee con tutta probabilità si terranno giorno 26 maggio 2019. Ad annunciarlo – indirettamente – il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. In ogni caso, il regolamento Ue stabilisce che la prossima tornata per il Parlamento Europeo dovrà tenersi tra il 23 e il 26 maggio. Ciò ...

Golpe finanziario - ci risiamo : "Elezioni anticipate dopo le europee". Fonti riservate - la sentenza politica : Un "significativo rischio di elezioni anticipate" probabilmente dopo le elezioni europee. La profezia è di Moody's, l'agenzia di rating che però non si sbilancia del tutto: "Difficile dire quale sarà il governo". In occasione della Credit Trends Conference di Moody's a Milano, l'analista sull'Italia

Elezioni europee - entro il 25 febbraio la domanda per votare : I cittadini dell'Unione residenti in Italia, per esercitare il diritto di voto alle prossime Elezioni europee, devono presentare domanda entro il 25

Da 40 anni non si dava tanta importanza alle Elezioni Europee : A 100 giorni dalle elezioni Europee "più importanti dal 1979", il Parlamento europeo ha presentato una serie di iniziative e appuntamenti per accompagnare la campagna che porterà al voto per rinnovare 705 eletti della plenaria di Strasburgo. Si tratta del "più grande esercizio democratico al mondo", ha detto il portavoce dell'Europarlamento, Jaume Duch, in una conferenza stampa: centinaia di milioni di persone saranno chiamate ...

Elezioni europee - lunedì il barometro per ora saldamente in testa il PPE : STRASBURGO Volete togliere i veli ai candidati per le Elezioni europee? I diciottenni vogliono capire quale Europa andranno a scegliere? Nell'incertezza della partecipazione dell'Inghilterra alla ...

Le nuove regole del Movimento 5 Stelle per i candidati alle Elezioni europee : Privilegiano chi ha un curriculum molto ricco, e per chi verrà eletto prevedono il divieto di parlare a titolo personale ai giornalisti

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Elezioni europee - al via le candidature per europarlamentarie del M5S - : Su Rousseau è possibile inoltrare la propria domanda fino al 25 febbraio. Curriculum, titoli e attività politica svolta determineranno la posizione in lista dei candidati. "Abbiamo bisogno di persone competenti per cambiare l'Europa", scrive il Blog delle Stelle

Come candidarsi alle Elezioni europee con il Movimento 5 Stelle : Via alla ricerca di candidati per le Elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle: sul Blog delle Stelle le istruzioni per partecipare alla selezione, che avverrà tramite la piattaforma Rousseau. C'è tempo dal 13 al 25 febbraio, poi toccherà al voto degli iscritti, attraverso la nuova funzione del portale.Continua a leggere