ELEZIONI ANTICIPATE IN SPAGNA IL 28 APRILE Annuncio Sanchez | salta il

Spagna - il premier Pedro Sanchez annuncia : ELEZIONI ANTICIPATE il 28 aprile : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato ai suoi ministri che le elezioni generali anticipate si terranno il 28 aprile. Lo riportano i media spagnoli. Si evita così di sovrapporre le elezioni politiche a quelle europee del 26 maggio, quando si rinnoveranno anche i municipi e le amministrazioni di 13 regioni. Sanchez guidava un governo di minoranza dallo scorso 2 giugno, dopo la mozione di censura che aveva fatto cadere l’esecutivo di ...

Spagna : premier Sanchez convoca ELEZIONI ANTICIPATE il 28 aprile : A far precipitare la crisi politica è stata la bocciatura in parlamento della legge di bilancio del governo mercoledì scorso. Contro il governo hanno votato anche i partiti secessionisti catalani che ...

Sanchez annuncia ELEZIONI ANTICIPATE - la Spagna al voto il 28 aprile : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha comunicato ai ministri di avere indetto le elezioni generali per il 28 aprile prossimo. Il premier ha così evitato una 'super domenica' elettorale, ovvero una ...

Sanchez ha sciolto il governoELEZIONI ANTICIPATE il 28 aprile : Il primo ministro spagnolo, il socialista Pedro Sanchez ha annunciato oggi elezioni anticipate per il 28 aprile. La Borsa di Madrid positiva, non teme le urne Segui su affaritaliani.it

Moody's scommette contro l'Italia : taglia Pil e vede ELEZIONI anticipate : 'La situazione è poco chiara e il rischio politico è difficile da 'prezzare' - ha spiegato Muehlbronner - potrebbe esserci necessità di una nuova coalizione con ulteriore incertezza politica'. ...

Moody's - giù le stime di crescita del Pil : 0-0 - 5% | "Rischio ELEZIONI anticipate" : Il rating, al momento, non cambia, ma l'agenzia rivede al ribasso le stime di crescita per l'Italia, prima fissata all'1,3%: "Quest'anno sarà sicuramente sotto l'1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%". E si spinge a pronosticare nuove elezioni politiche dopo le Europee

Spagna : non passa legge di bilancio - si va verso ELEZIONI anticipate : Spagna: non passa legge di bilancio, si va verso elezioni anticipate Non ha raccolto l’approvazione del Parlamento spagnolo la proposta di legge finanziaria per il 2019. Questa era stata proposta dal governo di minoranza attualmente in carica. L’esecutivo è guidato dal premier socialista Pedro Sanchez. Sembra così emergere l’ipotesi di nuove elezioni politiche in Spagna. elezioni che andranno a svolgersi in un panorama ...

Golpe finanziario - ci risiamo : 'ELEZIONI ANTICIPATE dopo le europee'. Fonti riservate - la sentenza politica : Un ' significativo rischio di elezioni anticipate ' probabilmente dopo le elezioni europee. La profezia è di Moody's , l'agenzia di rating che però non si sbilancia del tutto: 'Difficile dire quale ...

Golpe finanziario - ci risiamo : "ELEZIONI ANTICIPATE dopo le europee". Fonti riservate - la sentenza politica : Un "significativo rischio di elezioni anticipate" probabilmente dopo le elezioni europee. La profezia è di Moody's, l'agenzia di rating che però non si sbilancia del tutto: "Difficile dire quale sarà il governo". In occasione della Credit Trends Conference di Moody's a Milano, l'analista sull'Italia

Moody's scommette contro l'Italia : "Rischio ELEZIONI anticipate" : Durante la Credit Trends Conference, Muehlbronner si è più volte soffermato sulla tenuta politica del governo italiano. L'agenzia di rating ritiene, infatti, che 'il rischio politico resterà elevato' ...

Moody’s abbassa le stime di crescita dell’Italia per il 2019 : “Rischio ELEZIONI anticipate” : Moody’s abbassa le stime di crescita dell’Italia per il 2019. «Avevamo una stima dell’1,3% sulla crescita del Pil italiano. Quest’anno sarà sicuramente sotto l’1%, probabilmente un valore tra 0 e 0,5%», ha detto Kathrin Muehlbronner, lead analyst per l’Italia di Moody’s. Quanto al rating di Moody’s sull’Italia, abbassato lo scorso ottobre, «abbiamo...

Spagna - manovra bocciata : si va a ELEZIONI anticipate : Svolta politica importante in Spagna e di riflesso in tutta Europa. Il parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio del governo in carica. Ora il primo ministro Pedro Sánchez , leader del partito ...

Spagna - ELEZIONI ANTICIPATE in arrivo/ Venerdì l'annuncio : si voterà il 28 aprile? : Spagna, si va verso elezioni anticipate: nella giornata di Venerdì dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale e con grande probabilità si voterà a fine aprile

Ci saranno ELEZIONI ANTICIPATE in Spagna : Il Parlamento spagnolo ha bocciato la legge Finanziaria voluta dal governo socialista di Pedro Sánchez, gettando la legislatura in una crisi che quasi sicuramente porterà a elezioni anticipate in primavera. Dopo un dibattito durato due giorni, gli emendamenti che abbattevano la proposta di legge