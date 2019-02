Ecco la nuova Ferrari SF90 Vettel | «Strada giusta | non vedo l' ora di partire»

Ecco la nuova Ferrari : si chiama SF90 : Si chiama SF90 per omaggiare i 90 anni del Cavallino rampante e, a prima vista, ha come novità più evidente il rosso opaco miscelato al nero che rimpiazza il rosso fiammante tradizionale. È la nuova ...

F1 - la rivelazione di Stefano Domenicali : “ Ecco cosa faceva Schumacher prima della presentazione di una nuova Ferrari” : L’ex capo della Gestione Sportiva del team di Maranello ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Michael Schumacher E’ il giorno della presentazione ufficiale della Ferrari, a Fiorano si alzano i veli sulla nuova monoposto del Cavallino che proverà a riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal lontano 2007. LaPresse/Photo4 La scuderia in rosso si veste a festa per l’atteso lancio, che da sempre assume un ...

Ecco la nuova Mercedes - Hamilton : “Sono entusiasta” : Si chiama W10, e' stata svelata oggi e Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, si e' messo subito al volante per provarla sul circuito di Silverstone. La Mercedes si presenta per la stagione 2019 e il pilota britannico non nasconde il proprio entusiasmo. "Eccola - ha subito twittato Hamilton - Che ne pensate della nuova livrea di quest'anno? Io sono davvero eccitato all'idea di guidare questa monoposto oggi, per la prima ...