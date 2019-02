Ecco 5 utili accorgimenti per assicurare “lunga vita” alla batteria del nostro smartphone

Le parti inutili del corpo umano : Ecco quali sono i ‘rifiuti dell’evoluzione’ che stanno scomparendo : Quella più nota che conosciamo tutti è l’appendice, ma le parti del corpo che ‘non servono più‘ sono diverse e alcune non le abbiamo nemmeno mai notate. A metterne in fila nove in una serie di tweet, poi ripresi da diversi siti statunitensi, è stata Dorsa Amir, antropologa evoluzionista del Boston College. Questi “rifiuti dell’evoluzione”, spiega l’esperta, sono definite “strutture ...

HONOR View20 ci ha convinto? Eccolo in video dopo qualche giorno di utilizzo : Stiamo provando HONOR View20 e vogliamo darvi un piccolo assaggio della recensione, in particolare con qualche considerazione d'uso sul foro nel display. L'articolo HONOR View20 ci ha convinto? Eccolo in video dopo qualche giorno di utilizzo proviene da TuttoAndroid.

Dolcificanti - Ecco cosa dice davvero l’ultima ricerca : non ci sono prove valide che siano dannosi - ma non sono utili in caso di obesità : Negli ultimi anni tra gli scaffali del supermercato sono diventati molto popolari cibi e bevande contenenti Dolcificanti anziché i normali zuccheri “liberi”. Nonostante l’utilizzo di molti edulcoranti non zuccherini sia stato approvato dagli organi di controllo, non si conoscono ancora bene i potenziali rischi e benefici legati a un’assunzione quotidiana, poiché le prove scientifiche fino ad ora registrate sono spesso limitate o conflittuali. Un ...

Calciomercato Milan - c’è il sì di Carrasco : Ecco come verrebbe utilizzato da Gattuso : Calciomercato Milan, Carrasco sembra essere l’uomo scelto da Leonardo per rafforzare la rosa di mister Gattuso nella sessione invernale di mercato Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con giorni caldissimi con lo scopo di rafforzare la rosa a disposizione di mister Gattuso. Il ds Leonardo, dopo il naufragare della pista Muriel, si sta muovendo su nuovi nomi per l’attacco. La pista Carrasco sembra al momento essere ...

Sci di fondo – Tour de Ski - De Fabiani soddisfatto : “sono entusiasta - Ecco la strategia che ho utilizzato” : Lo sciatore azzurro ha commentato il secondo posto ottenuto nella mass start valida come quarta tappa del Tour de Ski Oberstdorf gli porta particolarmente fortuna. Francesco De Fabiani è secondo nella mass start di 15 km a tecnica classica valida come quarta tappa del Tour de Ski ed è la terza volta che sale sul podio nella località tedesca sulle sei totali in carriera in gare individuali. L’azzurro conduce una gara tatticamente ...

Un bicchierino per scaldarsi? Ecco tutti gli effetti negativi del consumo di alcol con il freddo e alcuni utili consigli : Quando siete fuori e godete del tempo libero con amici e parenti, magari bevendo qualche drink alcolico, soprattutto in questo periodo di avvicinamento al nuovo anno, è bene tenere in mente che gli effetti dell’alcol possono rendere il nostro corpo più vulnerabile con temperature estremamente basse. La Vigilia di Capodanno è uno dei periodi in cui si registra il maggior numero di visite al pronto soccorso per emergenze legate all’alcol. ...

Mancano poche ore al brindisi di Capodanno : Ecco le indicazioni utili per un cenone indimenticabile : Senza aver la pretesa di fare un elenco completo ecco alcune proposte per chi è ancora alla ricerca di un posto dove andare, sia per chi vuole mangiare veloce e poi assistere agli spettacoli in ...

Ecco l’accusa di Autostrade al governo : “Così ci utilizzano come un bancomat” : Un contrattacco in grande stile. A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi di Genova e mentre parte l’iter della ricostruzione, la società Autostrade cala le sue carte giudiziarie. Non solo respinge l’accusa, lanciata da premier e ministri sin dal giorno del disastro, di essere unica responsabile dei 43 morti e dei 566 sfollati, oltre che degli i...

Ecco come il governo ha utilizzato - male - la flessibilità concessa da Bruxelles. Il commento di Zanetti : Il commento di Enrico Zanetti, tributarista, ex sottosegretario alle Finanze, sui numeri definitivi della manovra I numeri definitivi della manovra segnano un deficit nominale programmato al 2,0% sul ...

Sempre più italiani con problemi al fegato : Ecco quali sono gli alimenti utili a proteggerlo : Quella del fegato grasso non dovuto a problemi alcolici è una vera e propria epidemia che si sta diffondendo Sempre di più in Italia. Si stima che in Italia ne siano colpiti 4 adulti su 10. Si tratta di una patologia che, se presa in tempo e ad uno stadio iniziale, può essere curata anche solo attraverso l’alimentazione. Diversamente, più viene trascurata, più la situazione può peggiorare e arrivare a conseguenze gravi. In genere si ...

Un cucciolo sotto l’albero - Ecco 6 utili consigli : Avete pensato di regalare un cucciolo ai vostri figli? Sarà sicuramente un regalo gradito, i bambini adorano i cuccioli, attenzione però a non prendere sottogamba questa scelta. ecco 6 consigli per non sbagliare. Ricordate che un cucciolo è un dono magnifico ma impegnativo Un cucciolo è un regalo meraviglioso, ma è bene non dimenticare che è una creatura vivente, non è un giocattolo, e ha particolari esigenze e necessità: deve essere accudito, ...

Quali auto riguarda l'ecotassa? Ecco come cambia : si restringono bonus e malus. Salve le utilitarie - anche le Alfa Giulia : L'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo sulle auto di grossa cilindrata. Un emendamento alla legge di bilancio depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato alza la soglia sopra la quale scatterà l'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi a 160 CO2 g/km. Il balzello scatterà dal 1 marzo fino al 31 dicembre 2021 per chiunque acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di ...