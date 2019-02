È stato l' anno degli smartwatch | fitness per i più giovani |  sanità per gli anziani

È stato catturato in provincia di Cosenza Francesco Strangio - ’ndranghetista latitante da un anno : Questa notte i carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza hanno arrestato Francesco Strangio, un narcotrafficante legato alla ‘ndrangheta che era in fuga da un anno. I carabinieri hanno detto che Strangio è un pluripregiudicato affiliato alla cosca Strangio-Janchi di San

Gli smartphone Cinesi hanno conquistato un terzo dell’Europa : Huawei e Xiaomi conquistano un terzo del mercato Europeo, registrando crescite di oltre il 50% rispetto all'anno precedente e rubando quote di mercato a Apple e Samsung. L'articolo Gli smartphone Cinesi hanno conquistato un terzo dell’Europa proviene da TuttoAndroid.

Cannagate - Francesco Monte : "Le accuse di Eva Henger hanno devastato me e la mia famiglia" : E così, il caso Cannagate nato all'Isola dei Famosi circa un anno fa, torna a rumoreggiare non solo in tv ma anche tra i tribunali. Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato spinelli all'inizio della sua avventura nel reality show di Canale 5 nel 2018 - interrotta per suo volere - ha scelto di andare per carte bollate che sono venute fuori a Domenica Live solo qualche settimana fa.Al settimanale Chi Monte rilascia ...

Con il reddito un mare di assistenza : la spesa per lo stato salirà a 192 miliardi all'anno : Una prospettiva pericolosa alla luce del rallentamento dell'economia e di una futura legge finanziaria che parte già con un fardello di oltre 40 miliardi.

Cremona : sorpreso mentre svaligia un capannone - arrestato : Milano, 11 feb. (AdnKronos) - Un giovane di 25 anni, di origine ucraina, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso all'interno di un capannone mentre tentava di compiere un furto. E' accaduto ieri sera nel cremonese. Ad eseguire l'arresto i carabinieri della compagnia di Crema, che intorno alle 2

G8 - il pestaggio del giornalista inglese Mark Covell fu un danno per lo stato : 16 poliziotti condannati a risarcire : Sedici poliziotti coinvolti a vario titolo nel pestaggio del giornalista inglese Mark William Covell, che riportò gravissime lesioni durante il blitz nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova del 2011, dovranno risarcire lo Stato. I giudici della seconda sezione d’appello della Corte dei Conti hanno confermato la sentenza di primo grado che li condannava a un risarcimento complessivo di 110mila euro, centomila per le lesioni e 10mila per le ...

«Mi hanno pestato perché sono gay. Ma non riesco a odiarli» : Francesco, 20 anni, aggredito brutalmente a Vittoria, nel ragusano. «L’ultima volta che sono stato in chiesa ho detto una preghiera per loro. perché penso a quanto affetto gli manca per arrivare a picchiare un semplice passante per strada» «Frocio, ti spacco le ossa»: viaggio nel Paese dell'omofobia"

Giovedì ad Haiti migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Jovenel Moise : Giovedì ad Haiti migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Jovenel Moise, da tempo diffusamente contestato per le accuse di non aver voluto indagare gravi sospetti di corruzione del precedente governo. I manifestanti, guidati dal leader dell’opposizione Moise Jean Charles,

Autogrill - Paolo Zannoni è stato nominato nuovo Presidente : Il Consiglio d'Amminsitrazione di Autogrill S.p.A., che si è riunito in queste ore, ha nominato, per cooptazione, Paolo Zannoni amministratore della società e Presidente. Il suo nome andrà a sostituire quello di Gilberto Benetton, scomparso lo scorso ottobre a Treviso.Zannoni vanta una lunga carriera professionale a livello internazionale. Il neo Presidente, infatti, ha ricoperto il ruolod i Advisory Director per Goldman Sachs International ed è ...

Roma - si sono costituiti i due che hanno sparato a Manuel Bortuzzo : 'E' stato un errore' : "Abbiamo sparato a Manuel Bortuzzo per errore": lo 'sbaglio', però, si riferisce al bersaglio errato, non all'aver esploso tre colpi con l'intenzione di uccidere. Ieri, poco dopo le 15, si sono presentati in Questura a Roma, Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bazzano, 25, amici per la pelle, entrambi con precedenti per spaccio e rapina. sono loro i responsabili di uno dei casi di cronaca nera avvenuto nella Capitale più assurdi e violenti che ...