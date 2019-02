Sardegna - Salvini contestato in piazza : “Per i comunisti che mi fischiano un parco acquatico. Mi fanno tenerezza” : Matteo Salvini, a Ozieri (Sassari) per le regionali in Sardegna, è stato fischiato all’inizio del suo discorso dal palco. “Chi fischia?” ha chiesto il ministro dell’Interno. “I comunisti stanno sparendo anche qui. Però vorrei costruire per loro un parco acquatico, perché mi fanno tenerezza”. L'articolo Sardegna, Salvini contestato in piazza: “Per i comunisti che mi fischiano un parco acquatico. Mi fanno ...

È stato l'anno degli smartwatch : fitness per i più giovani - sanità per gli anziani : È stato atteso, a lungo. È esploso, adesso. Il mercato degli smartwatch sta finalmente galoppando, almeno negli Stati Uniti. Che però di solito sono un'avanguardia più che un fuggitivo solitario. Ecco perché guardare oltre-atlantico è spesso sbirciare nel mercato globale del (prossimo) futuro. Nei 12 mesi chiusi lo scorso novembre, gli smartwatch hanno venduto il 61% e incassato il 51% in più rispetto al periodo precedente. Lo afferma il ...

Trapianti e donazioni - il 2018 è stato un anno quasi da record : Secondo i dati presentati dal Centro Nazionale Trapianti e dal Ministero della Salute, il trend 2014-2018 vede una crescitadelle donazioni pari al 24,4%: nel 2018 ci sono stati 1.680 donatori e 3.718 Trapianti

I tifosi del Napoli non vanno allo stadio perché con Orsato e Pjanic è stato tutto chiaro : Non ci sarà mai un Leicester Cari amici del Napolista, vi seguo quotidianamente e quindi mi rivolgo a voi come foste di famiglia. Il mio sentimento personale è che i tifosi del Napoli, come me che pure seguo ormai distrattamente da Sky, non vanno allo stadio in quanto la famigerata partita Inter – Juve, episodio Pianjc, ha fornito la prova provata che lo scudetto in Italia, se c’è di mezzo la Juve, non è contendibile. allo stesso ...

Ieri 200mila persone hanno manifestato a Barcellona contro il processo ai leader indipendentisti della Catalogna : Circa 200mila persone hanno manifestato sabato per le strade di Barcellona, in Spagna, per protestare contro il processo nei confronti dei leader indipendentisti della Catalogna. I partecipanti alla manifestazione hanno mostrato bandiere catalane e diversi cartelli con slogan a favore

Trump dichiara l'emergenza nazionale : 'Il muro con il Messico serve' - California e stato di New York fanno causa : Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Usa, ecco il muro che Trump vuole costruire Nell'infografica il confine Usa-Messico con le barriere attualmente ...

Alitalia e Tim - torna in forze lo stato imprenditore. E saranno i cittadini a dover mettere mano al portafoglio : Il Tesoro è pronto a fare la sua parte in Tim e Alitalia. Due partite delicate destinate a segnare il ritorno in forze dello Stato imprenditore già in parte teStato con il Monte dei Paschi di Siena. Per le due aziende, la soluzione riprende del resto il leit motiv che il governo gialloverde ha sfruttato anche in occasione del salvataggio di Banca Carige: “Se si dovessero mettere soldi pubblici, banca Carige deve diventare di proprietà dello ...

È stato catturato in provincia di Cosenza Francesco Strangio - ’ndranghetista latitante da un anno : Questa notte i carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza hanno arrestato Francesco Strangio, un narcotrafficante legato alla ‘ndrangheta che era in fuga da un anno. I carabinieri hanno detto che Strangio è un pluripregiudicato affiliato alla cosca Strangio-Janchi di San

Gli smartphone Cinesi hanno conquistato un terzo dell’Europa : Huawei e Xiaomi conquistano un terzo del mercato Europeo, registrando crescite di oltre il 50% rispetto all'anno precedente e rubando quote di mercato a Apple e Samsung. L'articolo Gli smartphone Cinesi hanno conquistato un terzo dell’Europa proviene da TuttoAndroid.

Cannagate - Francesco Monte : "Le accuse di Eva Henger hanno devastato me e la mia famiglia" : E così, il caso Cannagate nato all'Isola dei Famosi circa un anno fa, torna a rumoreggiare non solo in tv ma anche tra i tribunali. Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato spinelli all'inizio della sua avventura nel reality show di Canale 5 nel 2018 - interrotta per suo volere - ha scelto di andare per carte bollate che sono venute fuori a Domenica Live solo qualche settimana fa.Al settimanale Chi Monte rilascia ...