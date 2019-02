È stata presentata la nuova Ferrari Sf 90 | in pista il 17 marzo in Australia

agi

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929), la prima monopostonata sotto la presidenza di John Elkann. La Rossa èsvelata in anteprima mondiale questa mattina a Maranello in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò a Barcellona. Viene cosi'' abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della gestione precedente. Presenti all'evento "#essere", oltre al presidente, l'amministratore delegato della, Louis Camilleri, il team principal, Mattia Binotto, i piloti ufficiali Sebastian Vettel e Charles Leclerc e Piero, figlio di Enzo 'Il Drake' il fondatore della Casa di Maranello.Rosso meno acceso rispetto alle tinte precedenti e migliore aerodinamica: cosi' appare lamonopostoSF 90 svelata questa mattina a Maranello. Un 'vestito' nuovo per la prima...